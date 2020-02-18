Йому було всього 29 років

Відомий український фігурист Микола Бондар раптово пішов з життя у віці 29 років

Про це інформує тематичний портал Footballua.tv.

Повідомляється, що трагедія сталася ще 15 лютого.

Відомо, що український фігурист Микола Бондар помер уві сні на 30-му році життя.

Український спортсмен, який останнім часом жив і працював у Китайській Республіці, ймовірно, помер від зупинки серця.

Точна причина смерті та дата церемонії прощання будуть повідомлені через деякий час.

Варто відзначити, що фігурист Микола Бондар є володарем бронзових медалей за фігурне катання: на чемпіонаті України він тричі завойовував бронзову медаль — в 2007, 2008 і 2009 роках.

Миколі виповнилося б 30 років у травні цього року. Останнім часом він працював тренером у китайському місті Сучжоу, який знаходиться поруч з Шанхаєм.

Раніше ми повідомляли про смерть одного з творців серіалу «Бригада» і багатьох популярних російських фільмів.

Художник-постановник, Народний артист Росії Валерій Миколайович Філіппов помер 26 квітня у віці 80 років. Некролог опублікований на сайті Спілки кінематографістів Російської Федерації.

Валерій Філіппов народився 27 січня 1939 року в Москві. У 1959-му закінчив Московську художню школу, в 1965-м — художній факультет ВДІК.

З 1967 року працював художником-постановником на «Мосфільмі». Філіппов брав участь у створенні картин «Брати Карамазови», «Холодне літо п'ятдесят третього…», «Коней на переправі не міняють», «Принцеса цирку», «Зимовий вечір у Гаграх», «Ад'ютант його превосходительства», «Бригада». Співпрацював з режисерами Пир'євим, Кареловым, Шахназаровим, Меньшовим.

Нагадаємо, стало відомо, що Еліна Бистрицька говорила про Україну, «вихваляла Путіна і війну».

Як повідомляла Politeka, зупинилося серце легендарного артиста: «Пішов, як справжній козак».

Також Politeka писала, що зірка Голлівуду трагічно пішла з життя: «Була кумиром мільйонів».