Представники МОЗ України підтвердили, що автобуси з українцями з Уханя знаходяться вже менш, ніж 10 км від Нових Санжар Полтавської області

Але місцеві жителі, як і раніше, налаштовані рішуче і погрожують штурмувати санаторій, куди планується розмістити прибулих співгромадян на двотижневий карантин. Про це повідомляє інсайдер новинного ресурсу «Павловський Ньюз» у мережі, публікуючи кадри з місця подій. Так на відео і фото видно, що жителі регіону буквально несуться натовпом до місця прибуття евакуйованих, поліція намагається стримувати людей і почала зачистку мосту:

«Дійшло до протистояння з правоохоронцями».

Так повідомляється, що поліція перекрила міст до медцентру в Нових Санжарах, бо це єдиний обхідний шлях, щоб потрапити на територію, куди везуть українців з Уханя. Люди, що проживають там, обурюються, що не можуть потрапити додому.

Зараз Нацгвардія намагається розчистити дорогу для колони.

Крім того, з'явився коментар заступника міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка з приводу ситуації, що склалася, він на брифінгу заявив, що ні в одній країні так негативно не поставився до прибуття своїх співвітчизників на батьківщину з Китаю, як в Україні:

«Напевно, Україна - єдина країна, яка так зустрічає своїх громадян, яких повертає держава. Це прикро і викликає нерозуміння, чому саме так ми зустрічаємо українців, після того як вони вимушено потрапили в карантинну зону в Китайській Народній Республіці ».

Заступник міністра також, в чергове, зазначив, що всі евакуйовані пройшли неодноразове обстеження і всі вони здорові. А тих, у кого були хоч найменші підозри на симптоми, не випустили навіть з Китаю.

Раніше ми повідомляли, у МВС попередили супротивників евакуації: "Загроза здоров'ю громадян відсутня, спільно з МОЗ проводяться активні профілактичні заходи. Закликаємо громадян України не піддаватися на провокації, не порушувати Закон, дотримуватися громадського порядку та безпеки".

Раніше, нагадаємо, українка з Китаю розповіла свою історію про те, що настільки боїться цькування на батьківщині, що відмовилася повертатися зовсім.

Христина Раду живе в місті Ічан, який близько місяця закритий на карантин:

«Я знала: навіть якщо я поїду до себе додому в Одесу - я буду єдиною, хто приїхав з Китаю. Тут більше немає людей з Одеси. І вдома буде теж саме - просто цькування: "Ти - хвора, тому що звідти приїхала". Люди не вміють мислити. Просто не розуміють», — сказала дівчина журналістам.

Дівчина працює вчителем англійської мови, їй, як і всім мешканцям міста, не можна виходити з квартири:

«Я відчуваю себе тут у більшій безпеці, тому що тут обробляють повітря спеціальним засобом, тут про нас дбають. Я не впевнена, що, якщо до України дійде цей вірус — буду у такій ж безпеці, як в Китаї», — зазначила українка і додала, що реакція співгромадян на події та евакуацію, м'яко кажучи, дивує:

«По-перше, люди не розуміють, що це такі ж громадяни, як вони. По-друге, не усвідомлюють, що ті, що прилетіли — нічим не хворі. І по-третє, наскільки потрібно бути пустоголовими, вибачте, що так кажу, щоб так реагувати на подібну ситуацію».

Нагадаємо, бій в Нових Санжарах, з санаторію біжать лікарі: нові кадри і подробиці божевілля.

Як повідомляла Politeka, противники евакуації українців з Китаю стали посміховиськом: у мережі з'явилися фотожаби.

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