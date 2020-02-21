Сина колишнього народного депутата від Партії регіонів Катерини Ващук знайшли повішеним у місті Берестечко Волинської області

За словами мера міста Валентини Залевської для всіх городян смерть родича ексдепутата стала трагічною несподіванкою.

Залевська зазначила, що 53-річний чоловік був підприємцем, співвласником невеликого кафе. Він жив сам, був позитивною людиною. У місцевій пресі з'явилася інформація про те, що син екс-нардепа Катерини Ващук пішов з життя не від рук інших, а скоріше всього покінчив життя самогубством.

Наголошується, що чоловіка знайшли повішеним на тросі на перилах сходів, що ведуть на другий поверх будинку. Передсмертної записки не було виявлено.

За фактом кримінальної події поліція відкрила кримінальне провадження. Тіло чоловіка направлено на експертизу.

Нагадаємо, Катерина Ващук є українським політиком, депутатом Верховної Ради 2−4, 6−7 скликань. Останній раз до Верховної Ради була обрана в 2012 році.

Раніше повідомлялося, що Любов Полєжай з співмешканки Віктора Януковича перетворилася у велику землевладелицу і мати його третього сина.

Нагадаємо, що на своєму телеграм-каналі українська журналістка Соня Кошкіна повідомила сенсаційну новину про народження у Віктора Януковича і його коханої Любові Полєжай сина Григорія.

"І про кохання. Віктора Федоровича Януковича можна вітати. Молодий батько. Власне, вже більше півтора років - ближче до двох. Син Григорій. Від молодої дружини Люби", - написала Кошкіна.

Відзначимо, що раніше в інтернеті вже ходили чутки про можливий третій сина Віктора, проте достовірно про це нічого не відомо.

Нагадаємо, що Янукович з коханкою приховують сина, з'явилися подробиці: "Молодий батько"

Нагадаємо, з'явилося фото нового «Межигір'я» Януковича в РФ: росіяни в люті від свавілля.

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