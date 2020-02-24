Українці здавна звикли проводжати зиму і зустрічати весну гучними гуляннями. На честь цього придумали свято Масляна, яке триває цілий тиждень. У 2020 році він починається в понеділок, 24 лютого, а закінчиться тільки в Прощену неділю, 1 березня. Ми розповімо вам, як з'явилася Масляна, як правильно святкувати і чого не можна робити.

Історія появи Масляної

Свято з'явився в Київській Русі ще в дохристиянські часи, а значить – має глибокі язичницькі коріння. Люди помітили, що на початку весни ніч триває стільки ж, скільки й день. Після рівнодення сонце світить довше. В ту епоху багато народів використовували сонячний календар. І логічно, що з цього моменту вони відраховували початок року. Свято називалося Колодій. Через те, що слов'яни робили опудало людини і насаджували на палицю-колоду.

Язичники проводили спеціальні обряди, сподіваючись на багатий урожай. Вони вірили, що допомагають землі відновитися після зимового сну і зародити нове життя. Слов'янські племена навіть зверталися за допомогою до померлих. Згідно язичницьким віруванням, потрібно влаштувати поминальну службу, щоб духи поправилися і зробили грунт більш родючим. Їм навіть приносили жертви.

Коли князь Володимир Великий хрестив Русь, православні священики виступили проти язичницьких обрядів. Свято залишили, змінивши його назву і зміст. Та вдалося це зробити нескоро – тільки до 15 століття. Саме тоді на Русі з'явилася Сирна седмиця. Вона ж – М'ясопуст. Коли відмічається свято, вираховують по Великодню.

В православ'ї святковий тиждень пов'язаний з Великим постом. Раніше свято відзначали в останніх числах березня. Але церква “пересунула” його на лютий так, щоб віруючі відгуляли Сирну седмицю перед тим, як постити.

Великий піст в Україні починається з 2 березня, відразу після Прощеної неділі і триває 40 днів. В цей період не можна їсти продукти тваринного походження, включаючи м'ясо і молоко. А на Масляну люди починають готуватися до цього випробування. Вони відмовляються від м'ясної їжі, але все ще вживають молочні страви. В першу чергу, масло (тому і зветься Масляною). І так до неділі, яку ще називають Маслопустом. В цей день їсти молочні продукти вже не можна, хоч святкування і триває.

Наприкінці лютого жителі України молочні страви готували не тільки з релігійних, але і з практичних міркувань. До весни запаси м'яса, заготовлені на зиму, зазвичай підходять до кінця. У той же час, різати худобу не можна, адже скоро тварини повинні дати приплід. А от корови і кози починають давати більше молока. Тим і виживали, робили млинці, сир, масло, молочні каші тощо.

Традиції Масниці

Так як святкують цілу “седмицю”, кожен день має своє особливе значення. Розповімо, як прийнято відзначати по дням тижня, якого числа і кого запрошувати в гості.

Понеділок називають “Зустріччю”. Як можна здогадатися, у перший день, 24 лютого, потрібно зустріти Масляну. Згідно зі звичаєм, українці запрошують рідних і близьких в гості, готують млинці. Пригощають також різними пісними соліннями, які залишилися з зими. В центрі кімнати або двору (якщо дозволяє погода) встановлюють опудало з соломи та ганчір'я, яке не прибирають до неділі. Воно повинно принести щастя й удачу. Але тільки якщо стоїть на видному місці. Млинці можна насмажити, але не їсти, а “залишити” покійним родичам. У цей день друзі зазвичай домовляються, як будуть святкувати весь наступний тиждень.

Вівторок називається "Загравання". 25 лютого традиційно треба розважатися. Якщо буде сніг – кататися на санках. В цей день зазвичай влаштовували оглядини незаміжніх дівчат.

Середа – “Лакомка”. У середу, 26 числа, потрібно приготувати багато різної їжі і пригощати всіх гостей. Як відомо, головна страва в меню на будь-яку Масляну – це млинці. Їх прийнято подавати з різними начинками. Але пам'ятайте, що м'ясо загортати не можна. Зяті зазвичай ходять в гості до тещ. У такому випадку вони повинні з'їсти все, що поставили на стіл. Інакше зима затягнеться надовго.

Четвер – “Розгул”. Саме час для лихих масових гулянь. Якщо дотримуватися народних традицій, 27 лютого доведеться гуляти з ранку і до вечора.

П'ятницю традиційно називають “Тещиними вечірками”. 28 лютого одруженому чоловікові потрібно запросити до себе додому тестя з тещею і пригостити їх млинцями. При цьому потрібно готувати самостійно, без допомоги дружини. Під час застілля прийнято залагоджувати всі конфлікти і просити вибачення за минулі образи. Крім того, тещі слід дати хорошу пораду для щасливого сімейного життя пари.

Шостий день, субота – це “Зовичні посиденьки”. На цей раз дружина повинна накривати на стіл. 29 лютого, як велять традиції, дівчатам треба покликати в гості свекруха зі свекром, а також своїх батьків. А ввечері влаштувати дівич-вечір для зовиці (так називають сестру чоловіка). Звичайно ж, з млинцями.

Сьомий і останній день Масляної називають Прощеною неділею. Перед постом необхідно попросити вибачення у всіх людей, яких образили протягом року. При цьому їх необхідно тричі поцілувати в щоки. Крім того, 1 березня потрібно спалити солом'яне опудало. Так здавна проганяють зиму. Перед заходом сонця прийнято залишати на могилах родичів млинці.

Млинці вважаються символом сонця. Круглі, світлі і теплі – хороший символ наближення весни. Для різноманітності цій страві надають різний смак. Є рецепти солодких, солоних і зовсім вже прісних млинців. А склад начинки обмежений лише фантазією і релігійними переконаннями (пам'ятаємо, що м'ясо – не можна). Всередину найчастіше кладуть варення, сир, рибу, ікру, шоколад, мед.

Варто відзначити, що крім молочних страв можна їсти в будь-якому вигляді: рибу, ікру, фрукти, овочі і гриби.

На Русі з'явився цікавий звичай – кулачні бої. Деякі ентузіасти влаштовують їх і нині. Ідея, безумовно, небезпечна для здоров'я. І не треба думати, що традиція кулачних боїв на Масляну пов'язана зі спортом. У язичницькі часи билися для того, щоб виплеснути гнів і злість на іншу людину. А також пролити кров. Це було своєрідне жертвопринесення. Не дивно, що священики виступали проти боїв. Втім, вони не забороняли, а просто намагалися зробити менш кривавими і небезпечними. Згодом традиція втратила своє сакральне значення, а чоловіки почали битись тільки для розваги.

В давнину люди також співали спеціальні пісні – “веснянки”. У них прославляли весну і природу, просили благословення і щедрого врожаю. Співали, як правило, на лісових галявинах та берегах водойм.

Прикмети на Масляну

Перший млинець потрібен для поминання померлих. Замішуючи тісто, варто мовчати і думати про покійних. Крім того, перший млинець не треба їсти. Згідно з повір'ям, краще розірвати його на дрібні шматочки і кинути на прокорм пернатим. Покуштувавши страви, птах полетить в небо і попросить Бога подбати про щедрих людей.

З млинцями пов'язана ще одна прикмета. Якщо вони виходять пишними і красивими – то решта року буде успішною. Якщо ж млинці дуже легко рвуться або вийшли непривабливими – чекайте біди.

Млинців потрібно спекти побільше. Висока гора на столі пророкує багатство. А маленька – убогий урожай. У народі вірять: чим більше млинців – тим більше буде сонячних днів у році. Але занадто велика кількість загрожує посухою. Адже щоб рослини добре росли, полям потрібен дощ. Досвідчена господиня вміє знайти золоту серединку.

Прикмета свідчить, що Масляна, як Новий рік. Чим краще зустрінеш – тим щасливішим будеш в майбутньому. Тому не можна економити на святковому столі і гулянні. Будьте готові нагодувати кожного, адже прихід нежданого гостя обіцяє велике щастя. Ще на Масляну краще викинути старі і непотрібні речі – тоді доля обов'язково пошле можливість придбати нові.

В останній день святкового тижня постарайтеся лягти спати до півночі. Народні прикмети обіцяють, що після цього людина буде легко прокидатися вранці.

На Масницю можна передбачити, наскільки щедрим буде 2020 рік. Якщо всю Масляну холодно – влітку буде спекотно. Якщо йде дощ – восени буде багато грибів.

Що не можна робити на Масляну

В будь-яке християнське свято заборонено злитися, сваритися, ображати ближніх. А особливо – під час Великого посту. На Масляну діють ті ж правила.

Під час святкового тижня традиційно приймають гостей. Не Можна запрошувати близьких в неприбраний будинок або квартиру. На відміну від багатьох інших свят, на Масляну не заборонена фізична праця. Тому нічого не заважає підмести, пропилососити і вимити кімнати перед візитом близьких або друзів.

Обжерливість – гріх. Пам'ятайте, що Масляна потрібна для підготовки до Великого сорокаденного посту. Тому насолоджуйтеся смачними стравами, але не переїдайте. Крім того, заборонено вживати алкоголь.

При цьому не можна ігнорувати святкування, народні гуляння, конкурси, а також святкові традиції, пов'язані з запрошеннями та походами в гості.

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