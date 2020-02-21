Переселенці з Донецька приїхали в Нові Санжари, куди привезли українців з Китаю, і привезли їм провізію, яку змогли зібрати
Автор посту Володимир Рунец в мережі опублікував фотографію продуктів, які привезли переселенці із Донбасу. Вони розвантажили машину і поїхали, відмовившись від коментарів. Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку представника ЗМІ.
"Нас звинувачували, що війна через нас. Цих людей звинуватять, що вірус через них", - передав слова переселенців Володимир.
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На фото можна побачити ящики з продуктами. У них лежала газована вода, фрукти, солодощі, а також кава.
Українці встигли написати багато коментарів під публікацією:
"Нормальні люди завжди залишаються людьми", "одного разу Переживши біль і вигнання, не втративши віру і співчуття я вірю, що не все втрачено в Україні", "Молодці, що підтримують. Потрібно брати приклад з них", "Добрі справи - тільки повагу, а не слова без діла", "Спасибі, українці", "Спасибі, небайдужим людям за допомогу і добре серце", "Господи, нехай не збідніє рука, що дає. Слава Богу, є нормальні люди. А значить, добро переможе", "Мені цікаво, що на це новосанжарские люди скажуть", Санжаровцы - вчіться у цих благородних людей. Без коментарів...".
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