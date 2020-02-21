Популярний синоптик Наталка Діденко розповіла про погоду в Україні на найближчий час

Фахівець опублікувала прогноз у своєму Facebook, пише Politeka.net.

У суботу, 22 лютого, опадів не очікується, можливий туман. На наступний день атмосферний фронт обумовить в більшості областей місцями дощ і навіть мокрий сніг. Також не обійдеться і без штормових поривів.

Температура вночі: від трьох градусів тепла до мінус чотирьох морозу. Вдень: від трьох до семи тепла, на півдні та заході місцями від плюс п'яти до плюс дев'яти, а на Сході буде - від +1 до +4.

У столиці субота буде переважно сухою, в неділю очікується дощ, місцями з мокрим снігом. Температура повітря - вночі близько нуля, в денні години до п'яти градусів тепла.

Синоптик розповіла, чого чекати українцям і в понеділок, 24 лютого. Так, в Україну переміститься циклон з Німеччини та Польщі. Атмосферний вихор принесе в нашу країну сильні опади і штормовий вітер. Діденко просить звернути особливу увагу на даний прогноз паркувальників авто і будівельників.

В тому числі така ж погода буде і в Києві - опади і штормовий вітер.

В кінці Наталка Діденко попросила всіх бути обережними, а також допомагати людям, які посковзнулися і так далі.

"Український клімат - один з найбільш сприятливих для життя людини.

Атмосфера постаралася, давайте і ми зі свого боку подбаємо про наше довкілля", - додала наприкінці спеціаліст.

Нагадаємо, народний синоптик Леонід Горбанрозповів, якою буде погода навесні 2020 року в Уркаине. За його словами, цей час року не буде радувати теплом. Зокрема в березні очікуються морози, а в травні буде посуха.

Як зазначив синоптик, холодна весна пов'язана з тим, що за класифікацією Брюсова календаря настав рік Місяця. Чрез це у часі року очікується дуже холодна, особливо її перша половина, погода.

Раніше ми писали, улітку 2020 року синоптики говорять про не дуже спекотну погоду. Крім того, говорять про дощі - короткочасних, але періоди з опадами будуть досить частими, особливо на початку літа.

Нагадаємо, що метеорологи розповіли про нову погодної аномалії в Києві: "такого ніколи не було".

А ще Politeka писала, що погода вирішила помститися українцям, дощ і морози зіпсують плани: кого чекає удар.

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