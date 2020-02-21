Під Верховною Радою України мітингують шахтарі

Українські гірники виступили з вимогою до влади погасити борги. Про це повідомляють « Вести ».

Крім погашення заборгованостей перед робітниками, шахтарі висунули настійну вимогу про відмову України від постачання зарубіжного вугілля з Росії. Також трудівники скаржаться на жахливі умови роботи і вимагають їх поліпшити.

У мітингу беруть участь працівники всіх вугільних підприємств державного сектору, в цілому на акцію вийшли близько 300 осіб:

«Протестувальники тримають плакати з написами: "Стоп! Торгівлі вугіллям на крові!", "Гончарук, не тікай від народу", "Шахтарям – гідне життя", "Кропачов поверни награбоване"», - йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, раніше представники українських медіа вийшли на масштабну акцію протесту під стіни Офісу Президента. Акція відбулася 19 лютого. Зокрема, медійники заявили про неприйняття законопроектів "Про медіа" та "Про дезінформації", які за словами мітингувальників, можуть знищити свободу слова в Україні.

Українці в мережі не могли залишитися осторонь від цієї події і почали активно його коментувати. Багато з них підтримали акцію протесту, заявивши, що давно пора було це зробити. Інші побажали покарання прем'єра Гончарука та міністрів.

"Давно пора. І так довго терпіти, що б чого так не вийшло...", "Половину міністрів з Гончаруком і половину Ради вивести на майдан щоб люди судили , а не продажні суди", "Давно пора . А ми повинні їх підтримати , тому що якщо народ буде мовчати, то наші депутати ще більше оборзєют", "У людей вже накипіло ", "Сам винен! Божевільну собаку треба було одразу ізолювати".

Раніше ми писали і про те, що українці виступили проти зняття мораторію на продаж землі. Повідомлялося, що вранці 15 січня, кияни вийшли на акції протесту проти "земельної реформи".

Протестувальники оперативно перекрили вулицю Інститутську на перехресті з вулицею Липській. Вони вийшли на акцію протесту з плакатами проти зняття мораторію на продаж землі.

Також можна було побачити і плакати з критикою на адресу чинного міністра економіки Тимофія Мілованова, який підтримав цю реформу.

Повідомлялося про потерпілого у результаті акції протесту.

"За однією з версій, який намагався прорватися через блокаду водій зачепив протестуючого автомобілем. За другою, мітингувальник сам стрибнув на капот автомобіля, щоб привернути увагу. Зараз він отримує медичну допомогу", - говорилося в повідомленні.

Нагадаємо, бунт під Радою тільки початок, Київ чекає справжня струс: "як тільки Зеленський поїде...".

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