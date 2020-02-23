Погода в Україні 23 лютого різко зіпсується, практично всю територію країни заллють дощі з мокрим снігом

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Українського гідрометцентру.

Так, дощі пройдуть практично всюди, крім півдня України і Криму. Там очікується хмарність, яка буде супроводжуватися денними 6-9 градусами. В Одеській області повітря прогріється до +11 тепла. Вночі ж різко похолодає – аж до -1 морозу.

На решті частини території будуть дощі з мокрим снігом. На сході очікується потепління до +5 тепла. Вночі похолодає до -1 нижче нуля.

Українцям на півночі країни також варто очікувати дощі зі снігом. Вдень термометр буде показувати 5-9 тепла. Вночі похолодає до 1-4 градусів тепла.

На решті частини території повітря прогріється до 5-9 тепла. Вночі похолодає до +4-1 градусів.

Раніше ми писали, як зберегти здоров'я при перепадах погоди. За словами лікаря Вікторії Савицької, перепади температури й атмосферного тиску можуть викликати головні болі і знижувати працездатність людей. Фахівці відзначають, що на зміни погоди, так чи інакше, реагує близько половини населення планети. Деякі люди переживають зміну погоди легко, інші ж мучаться від головних болів і мігрені.

Звести до мінімуму негативний вплив температурних перепадів можна за допомогою корекції раціону. Потрібно відмовитися від «важкої» їжі, особливо гострої, копченої і жирної. Крім цього, фахівець радить не переїдати, так як переповнений шлунок може провокувати скачки тиску.

Нагадаємо, що метеорологи розповіли про нову погодної аномалії в Києві: "такого ніколи не було".

А ще Politeka писала, що погода вирішила помститися українцям, дощ і морози зіпсують плани: кого чекає удар.

Також Politeka повідомляла, що аномальна весна поиздевается над українцями, погода знову здивує: синоптики б'ють тривогу.