Гуманітарна допомога для пенсіонерів та ВПО в Запоріжжі насамперед розрахована на літніх людей, самотніх громадян і домогосподарства, які потребують термінового поліпшення житлових умов.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів та ВПО в Запоріжжі надається в межах програми «Житло для вразливих домогосподарств в Україні IV», яку реалізує благодійна організація «Карітас», повідомляє Politeka.

Ініціатива спрямована на відновлення пошкоджених осель у громадах, що постраждали через бойові дії.

Проєкт передбачає частковий ремонт будинків, аби повернути їм безпечні умови для проживання без проведення повної реконструкції. Основну увагу приділяють об'єктам, які можна швидко відновити.

У межах програми виконують ремонт покрівель, заміну вікон і дверей, відновлення перекриттів, а також за потреби ремонтують системи електро- та водопостачання. Усі роботи спрямовані на повернення житла до експлуатації.

Про це йдеться на офіційному сайті організації.

Подати заявку можуть власники нерухомості, пошкодженої після 24 лютого 2022 року. Обов'язковою умовою є наявність документів, що підтверджують право власності, а також розташування об'єкта поза районами, де тривають найактивніші бойові дії.

Водночас гуманітарна допомога для пенсіонерів та ВПО в Запоріжжі насамперед розрахована на літніх людей, самотніх громадян і домогосподарства, які потребують термінового поліпшення житлових умов.

Підтримку надають у двох форматах. Перший передбачає фінансовий грант для самостійного ремонту, другий — виконання робіт підрядними організаціями, залученими до проєкту.

Організатори зазначають, що головною метою ініціативи є створення безпечних умов для проживання людей, які залишаються у власних оселях. Подальша реалізація програми залежатиме від обсягу фінансування та потреб громад, де триває відновлення пошкодженої інфраструктури.

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