Подорожчання проїзду в Дніпропетровській області триває, повідомляє Politeka.

У місті Самар офіційно затвердили нові тарифи на автобусні маршрути міського та приміського сполучення. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет, після чого оновлені розцінки набули чинності.

Вартість поїздки територією громади зросла з 20 до 25 гривень. Саме цими маршрутами щодня користуються працівники, студенти та інші пасажири, які пересуваються містом для роботи, навчання й особистих справ.

Зміни торкнулися й напрямку Самар — Дніпро. Відтепер за один рейс необхідно сплачувати 70 гривень. Для тих, хто регулярно курсує між населеними пунктами, це означає додаткове навантаження на щомісячні витрати.

У місцевій адміністрації пояснили, що перегляд вартості пов'язаний зі збільшенням витрат на пальне, ремонт транспорту, технічне обслуговування та забезпечення безперебійної роботи автопарку. Саме економічні чинники стали основною причиною ухвалених змін.

Перевізники наголошують, що без коригування розцінок існувала загроза скорочення кількості рейсів, насамперед на маршрутах із невеликим пасажиропотоком. Додаткові надходження, за їхніми словами, дозволять зберегти стабільне транспортне сполучення.

Водночас подорожчання проїзду в Дніпропетровській області посадовці пов'язують із необхідністю підтримувати регулярне курсування автобусів та виконання затверджених графіків.

Нові тарифи вже застосовують усі оператори, які працюють на цих напрямках. У міській владі не виключають, що питання вартості можуть переглянути повторно, якщо витрати перевізників і надалі зростатимуть.

Пасажирам рекомендують перед поїздкою уточнювати актуальну суму оплати безпосередньо у водія або перевізника, щоб уникнути непорозумінь під час посадки.

Джерело: pdshl_novik

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