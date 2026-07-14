Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області доступне не тильки в обласному центрі.

Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області продовжують пропонувати власники приватних будинків, які готові тимчасово прихистити людей, вимушених залишити свої домівки через війну, повідомляє Politeka.

Серед доступних варіантів є пропозиції у Кривому Розі, Самарівському районі та Дніпрі.

У Кривому Розі переселенцям пропонують невеликий будинок із двома кімнатами, розрахований на двох мешканців. Перевагу надають матері з донькою. Оселя обладнана ванною кімнатою, центральною каналізацією, бойлером, пральною машиною та необхідною побутовою технікою.

Господарі зазначають, що проживання разом із комунальними послугами буде безоплатним. Водночас майбутнім мешканцям доведеться ділити будинок із літньою жінкою, яка не потребує постійного догляду.

Ще один варіант доступний у селі Вільне Самарівського району. Там готові надати окрему кімнату у трикімнатному будинку з газопостачанням, водою, літньою кухнею та присадибною ділянкою.

Власники шукають людину або жінку похилого віку, яка зможе жити поруч із літньою родичкою та за потреби допомагати їй у повсякденних справах.

Крім цього, Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області доступне і в Дніпрі. Там пропонують окрему кімнату у приватному будинку з необхідними умовами для проживання та можливістю харчування. Від майбутнього мешканця очікують лише допомоги у побуті за попередньою домовленістю.

Перед заселенням фахівці рекомендують уважно уточнювати умови проживання, можливий термін перебування та інші важливі деталі. Також переселенцям радять регулярно перевіряти нові оголошення, адже перелік доступних варіантів постійно оновлюється.

Джерело: Допомагай

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО у Дніпропетровській області: хто з переселенців може звернутись по допомогу.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Дніпрі: наскільки критичною є ситуація

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО в Дніпропетровській області: що робити, якщо виплати перестали надходити.