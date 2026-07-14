Підвищення тарифів на комунальні послуги в Кропивницькому проходить відповідно до визначеної законодавством процедури.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Кропивницькому можуть запровадити після повторного звернення компанії «ЕКОСТАЙЛ», яка ініціювала перегляд вартості послуг із вивезення побутових відходів, повідомляє Politeka.

Відповідну пропозицію підприємство подало до виконавчого комітету міської ради.

Необхідність коригування пояснюють суттєвим зростанням цін на дизельне пальне. У компанії зазначають, що саме цей фактор помітно впливає на собівартість робіт і потребує оновлення чинних розрахунків.

У разі схвалення проєкту мешканці багатоповерхівок сплачуватимуть 89,45 гривні на одну особу щомісяця. Для приватного сектору пропонують суму 93,70 гривні. В обох випадках запропоновані показники більш ніж на два відсотки перевищують нинішній рівень.

У міській раді також наголошують, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Кропивницькому проходить відповідно до визначеної законодавством процедури. Економічне обґрунтування разом зі структурою витрат уже оприлюднили на офіційних інформаційних ресурсах.

Після завершення громадського обговорення всі отримані матеріали розглядають профільні спеціалісти. Лише після цього питання винесуть на засідання виконавчого комітету для ухвалення остаточного рішення.

Також варто наголосити на тому, що якщо проєкт підтримають, нові розцінки почнуть діяти після офіційного оприлюднення документа у встановленому порядку. Міська влада закликає громадян стежити за перебігом розгляду, адже остаточні показники можуть бути скориговані за результатами обговорення.

Джерело: fotoinform

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