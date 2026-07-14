Графіки відключення світла у Чернігівській області на 15 липня запроваджуютьсяза окремими адресами.

Графіки відключення світла у Чернігівській області на 15 липня будуть тривати багато годин поспіль та охоплять десятки адрес, пише Politeka.net.

Графіки відключення світла у Чернігівській області на 15 липня запроваджуються у зв'язку з проведенням планових ремонтних робіт на повітряних лініях електропередачі. Енергетики виконуватимуть технічне обслуговування мереж, заміну окремих елементів обладнання та інші роботи, необхідні для підвищення надійності електропостачання.

За інформацією АТ «Чернігівобленерго», вимикатимуть електрику в смт Варва. Тут ремонтні роботи триватимуть з 08:00 до 19:00, а без електропостачання тимчасово залишаться мешканці будинків, розташованих на таких вулицях:

2-й Миру 1, 2, 3, 14, 18, 24, 26, 28, 30, 32, 38, 42, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 10/3, 12А, 14А, 16/12, 40/9, 46Б, 48А, 48Б, 48В, 54/22, 64А

Василя Тарновського 2, 2А

В'ячеслава Носенка 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 7/1

Зарічна 3А

Захисників України 1

Злагоди 31/2

І. Кондратця 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 19, 21, 25, 29,

31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 41А

Лютневого Повстання 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 19А

Маяковського 2

Миру 4, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 28, 30, 32, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 74, 14А, 16А, 18А, 48/47, 48А, 62/1, 64А

Пилипенко 1, 3, 5, 8, 13, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 40, 42, 44, 40А

Промислова 17

Репіна 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 3А

Садова 1, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 1А, 20, 22, 24, 26, 3А

Шевченка 17, 18, 23, 30, 31, 33, 34, 35, 39, 23А, 38А

Шевченко 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 37, 39, 36А.

Ремонтні бригади працюватимуть у місті Носівка. Тут відключення електроенергії також заплановані з 08:00 до 19:00. Тимчасові обмеження торкнуться мешканців вулиці:

Б. Хмельницького 34, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 71, 73, 75, 77, 40А, 41А, 73А

Вокзальна 284В

Ніжинський Шлях 6, 8, 10, 12

Садова 39

Графіки відключення світла у Чернігівській області на 15 липня триватимуть у частині смт Куликівка. Вимикатимуть електрику з 09:00–19:00 години. Знеструмленими будуть наступні вулиці:

Артамонова 30

Вокзальна 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 1А, 1Д, 20, 22, 3А, 5А, 11А, 12А

В'ячеслава Чорновола 1–19, 21, 23, 25, 27, 1А, 2А, 2Б, 2В, 2Г, 10А, 27А, 27Б, 33А

Лугова 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 11А, 12В, 13А, 13Б, 14А, 14Б, 19А, 21А, 23А, 26А, 42А

Миру 9, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 33, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 68, 70, 72, 7Б, 7В, 9А, 27А, 45А, 48А, 72А

Михайла Грушевського 16, 16А

Нова 17, 21, 24, 26

Партизанська 20, 22, 24, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 22А, 23А, 27А

Перемоги 3, 18Г

Робоча 1, 2

Січова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 14, 20, 18А, 20Б.

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