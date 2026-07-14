Графіки відключення світла у Чернігівській області на 15 липня будуть тривати багато годин поспіль та охоплять десятки адрес, пише Politeka.net.
Графіки відключення світла у Чернігівській області на 15 липня запроваджуються у зв'язку з проведенням планових ремонтних робіт на повітряних лініях електропередачі. Енергетики виконуватимуть технічне обслуговування мереж, заміну окремих елементів обладнання та інші роботи, необхідні для підвищення надійності електропостачання.
За інформацією АТ «Чернігівобленерго», вимикатимуть електрику в смт Варва. Тут ремонтні роботи триватимуть з 08:00 до 19:00, а без електропостачання тимчасово залишаться мешканці будинків, розташованих на таких вулицях:
- 2-й Миру 1, 2, 3, 14, 18, 24, 26, 28, 30, 32, 38, 42, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 10/3, 12А, 14А, 16/12, 40/9, 46Б, 48А, 48Б, 48В, 54/22, 64А
- Василя Тарновського 2, 2А
- В'ячеслава Носенка 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 7/1
- Зарічна 3А
- Захисників України 1
- Злагоди 31/2
- І. Кондратця 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 19, 21, 25, 29,
- 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 41А
- Лютневого Повстання 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 19А
- Маяковського 2
- Миру 4, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 28, 30, 32, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 74, 14А, 16А, 18А, 48/47, 48А, 62/1, 64А
- Пилипенко 1, 3, 5, 8, 13, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 40, 42, 44, 40А
- Промислова 17
- Репіна 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 3А
- Садова 1, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 1А, 20, 22, 24, 26, 3А
- Шевченка 17, 18, 23, 30, 31, 33, 34, 35, 39, 23А, 38А
- Шевченко 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 37, 39, 36А.
Ремонтні бригади працюватимуть у місті Носівка. Тут відключення електроенергії також заплановані з 08:00 до 19:00. Тимчасові обмеження торкнуться мешканців вулиці:
- Б. Хмельницького 34, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 71, 73, 75, 77, 40А, 41А, 73А
- Вокзальна 284В
- Ніжинський Шлях 6, 8, 10, 12
- Садова 39
Графіки відключення світла у Чернігівській області на 15 липня триватимуть у частині смт Куликівка. Вимикатимуть електрику з 09:00–19:00 години. Знеструмленими будуть наступні вулиці:
- Артамонова 30
- Вокзальна 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 1А, 1Д, 20, 22, 3А, 5А, 11А, 12А
- В'ячеслава Чорновола 1–19, 21, 23, 25, 27, 1А, 2А, 2Б, 2В, 2Г, 10А, 27А, 27Б, 33А
- Лугова 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 11А, 12В, 13А, 13Б, 14А, 14Б, 19А, 21А, 23А, 26А, 42А
- Миру 9, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 33, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 68, 70, 72, 7Б, 7В, 9А, 27А, 45А, 48А, 72А
- Михайла Грушевського 16, 16А
- Нова 17, 21, 24, 26
- Партизанська 20, 22, 24, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 22А, 23А, 27А
- Перемоги 3, 18Г
- Робоча 1, 2
- Січова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 14, 20, 18А, 20Б.
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