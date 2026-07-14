Подорожчання продуктів у Одеській області продовжує впливати на вартість базового кошика, повідомляє Politeka.

За останній місяць помітно змінилися ціни на м'ясо, овочі та молочну продукцію, що свідчить про нерівномірну динаміку на споживчому ринку.

Найбільший приріст зафіксували у категорії овочів. Кілограм ріпчастої цибулі станом на 13 липня коштує в середньому 31,50 грн, хоча місяць тому показник становив 19,30 грн. Таким чином, різниця досягла 12,20 грн. У мережі Megamarket товар продають саме за такою ціною.

Не залишилася без змін і свинина. Середня вартість ребер піднялася до 229,63 грн за кілограм, що на 6,67 грн більше порівняно з показниками середини червня. У торговельних мережах цінники різняться: в Auchan продукт пропонують за 215,90 грн, у Megamarket — за 229,00 грн, тоді як у Novus — за 244,00 грн.

Водночас Подорожчання продуктів у Одеській області позначилося й на молочному сегменті. Вершкове масло «Селянське» 72,5% у пачці 200 грамів зараз коштує в середньому 124,99 грн. За місяць показник зріс на 12,32 грн, що стало одним із найвідчутніших стрибків серед популярних товарів.

Поточні дані також демонструють різницю між торговельними мережами. В Auchan масло продають за 124,00 грн, у Megamarket — за 122,00 грн, а в Metro його вартість сягає 128,96 грн.

Експерти зазначають, що коливання вартості окремих позицій пов'язані із сезонними чинниками, логістичними витратами та ситуацією на ринку. Через це споживачам радять порівнювати пропозиції різних супермаркетів, адже різниця між ними може бути відчутною навіть у межах одного регіону.

Джерело: Мінфін

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