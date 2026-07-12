З метою підтримки найбільш вразливих категорій населення оголошено початок реєстрації на участь у програмі гуманітарної допомоги в Одесі для пенсіонерів і не тільки.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одесі надається благодійною організацією «Caritas Odesa UGCC», проте варто знати всі нюанси та особливості підтримки, пише Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні організації у Фейсбук.

З метою підтримки найбільш вразливих категорій населення Caritas Odesa UGCC оголошує початок реєстрації на участь у програмі гуманітарної допомоги для пенсіонерів і не тільки, спрямованої на модернізацію житла для внутрішньо переміщених осіб.

Ініціатива реалізується в межах проєкту «Житло для вразливих домогосподарств в Україні V» та передбачає надання допомоги родинам, які найбільше цього потребують.

Учасники зможуть отримати допомогу у проведенні необхідних ремонтних і відновлювальних робіт, що сприятимуть покращенню умов проживання та зменшенню витрат на утримання житла.

Подати заявку можуть внутрішньо переміщені особи, які були змушені залишити свої домівки через бойові дії або тимчасову окупацію та наразі проживають в Одесі чи Одеському районі.

Важливо також відповідати щонайменше одному з критеріїв вразливості. Серед них — наявність важкого захворювання або інвалідності, проживання самотніх пенсіонерів віком від 60 років, виховання дітей одним із батьків чи опікуном, багатодітні родини або сім’ї з усиновленими дітьми чи дітьми під опікою.

Також право на участь мають вагітні жінки, матері з малолітніми дітьми до трьох років, а також родини, які втратили джерело доходу або мають низький рівень доходів — менше ніж 8422 гривні на одну особу на місяць.

Перевага надаватиметься тим родинам, які вже придбали житло в Одесі або Одеському районі та перебувають у найскладніших життєвих обставинах. Під час відбору учасників враховуватиметься склад домогосподарства, правовий статус житла, можливість самостійно виконати необхідні ремонтні роботи, а також відсутність раніше отриманої аналогічної допомоги.

Для участі в програмі необхідно заповнити реєстраційну форму за відповідним посиланням.

Джерело: Каритас

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