Навесні 2020 року українців чекає багато додаткових вихідних

Як передає Politeka, практично в кожному місяці працюючих громадян України чекає приємний сюрприз, так як на весну випадає багато державних свят.

Згідно з постановою Кабміну, якщо офіційне свято випадає на вихідний день, то наступний робочий день автоматично стає вихідним. Тому українці отримують бонус у вигляді додаткового дня, який можна провести з сім'єю і близькими.

Перший весняний вихідний випадає вже в березні. Так як 8 березня (Міжнародний жіночий день) у 2020 році буде в неділю, понеділок, 9 березня, буде вихідним. Таким чином, українці отримають довгий уїкенд з 7 по 9 березня. Його можна використовувати для сімейної подорожі.

У квітні українці будуть святкувати Великдень. Цього року Великдень припадає на 18 квітня, тому 19 квітня українці будуть продовжувати відпочивати. Сподіваємося, що погода в квітні вже буде теплою, що дозволить влаштувати весняні пікніки на свіжому повітрі.

У травні українці традиційно відпочивають довго, оскільки відзначається відразу два державних свята - День праці і День перемоги. У 2020 році 1 травня випадає на п'ятницю, тому українці відпочиватимуть з 1 по 3 травня (п'ятниця-неділя). Другий довгий уїкенд забезпечений українцям з 9 по 11 травня. Таким чином, в травні працюючі українці отримають два додаткових вихідних дня.

Зазначимо, що травневі вихідні – відмінний спосіб відправитися в подорож по Україні або за кордон. Якщо у вас накопичилися відгули, травень – ідеальний час їх використовувати, щоб забезпечити собі тривалу відпустку з мінімальними втратами. Додамо, що на травневі свята в багатьох містах організовують різні фестивалі, свята та концерти.

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