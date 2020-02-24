У Верховній Раді зареєстровано цікавий законопроект, який стосується новонароджених та їх батьків

Цей законопроект несе номер 2801 і вже був схвалений профільним комітетом з питань молоді та спорту, пише Politeka.net.

Так, в документі пропонується на ім'я кожної новонародженої дитини відкривати депозит на суму 50 тисяч гривень (2000 доларів).

У пояснювальній записці говориться, що нововведення дозволить накопичувати кошти до повноліття дитини. При цьому батьки самі можуть обрати банк, в якому буде відкритий депозит.

Буде матися можливість достроково використовувати кошти до 18 років, але це тільки, якщо дитина важко захворіла, а грошей на лікування у батьків не буде. Також забрати гроші можна тільки, якщо дитина втратила житло через стихійне лихо або інших обставин.

Крім того, гроші з депозиту можна витратити на отримання вищої освіти (якщо сума вкладу покриває не менше половини вартості навчання).

Також батькам можна буде дозволити вкладати накопичені на депозиті кошти в інвестиційні та страхові фонди.

Таким чином, якщо відкрити новонародженому депозит у розмірі 50 тисяч гривень під 12% річних, то до повноліття він отримає 384,5 тисяч гривень (15700 доларів).

Нагадаємо, у держбюджеті на 2020 рік передбачено підвищення соцвиплат для дітей. Показники будуть збільшуватися протягом року.

Згідно із законодавством, право на отримання грошової виплати по вагітності та пологах у 2020 році має кожна вагітна жінка, у тому числі й неповнолітня.

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Щомісячні виплати у розмірі прожиткового мінімуму отримають сім'ї, у яких троє і більше дітей у віці до 6 років.

Додаткові пільги передбачені матерям-одиначкам. Нагадаємо, частину пільг багатодітним сім'ям скасували у 2015 році. Зберегли їх тільки з поправкою «малозабезпеченим».

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