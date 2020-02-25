Російський музикант Юрій Лоза вважає, що на Донбасі Україна воює з озброєними місцевими жителями



Таку заяву він зробив в інтерв'ю "Апострофу".

За його словами, Україна сама розв'язала війну на Донбасі і веде війну з українцями, що живуть там.

"Домовлятися з Донбасом все одно доведеться. Вони ж не збиралися виходити зі складу України. А ось ви туди полізли з війною, замість того, щоб цивілізовано з ними спілкуватися... Не вони ж бомбардують Київ, а ви бомбіть Донбас. І не вони до вас прийшли з автоматами, а це ви прийшли, тому чого ж на них-то валити!" - заявив він.

За його словами, РФ в України не намагається нічого "віджати".

"Ніякої агресії немає. Росія вам не ворог. Росія не намагається нічого віджати у вас або відняти. По-друге, коли мені зараз про Крим говорять. Та я тільки що там був! Народ досі радий, що вони вискочили і що ними не управляють ваші нездари, які зараз правлять вашою країною. Так, там є проблеми, але вони закінчаться, тому що є перспектива і двіжуха. А у вас движухи немає, у вас двіжуха у зворотний бік", - заявив співак.

Раніше ми повідомляли, що російський композитор Ігор Крутой назвав росіян та українців братніми народами, а війну - штучною спробою посварити два народи.

"Думаю, що зараз між нами не війна, а штучна спроба конвертувати сьогоднішню невлаштованість українців у ненависть до Росії і розсварити два брат­ських народу років на 100", - вважає він.

Раніше легендарний радянський і російський актор Олег Басилашвілі розповів, що причина конфлікту в Криму і на Донбасі полягає в нагнітанні ненависті, яку розвинула Росія, роблячи акцент на зброю і залякування мирного населення.

Нагадаємо, Валерій Леонтьєв змінився до невпізнання.

Як повідомляла Politeka, тяжкохворого композитора Крутого нещадно розіграли.

Також Politeka писала, що відомий композитор розлютив своєю заявою українців.