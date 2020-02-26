У березні відбудеться індексація пенсій - деяких чекає підвищення за рахунок цього, але пощастить не всім

Вперше подібний перерахунок відбувся в минулому році, коли 10,3 млн пенсіонерів пощастило отримати надбавку.

Нагадаємо, перерахунок проходить за формулою, де 50-відсотковий коефіцієнт зростання споживчих цін за попередній рік додається до 50-відсоткового коефіцієнту зростання середньої зарплати торік порівняно з позаминулим роком. Підставивши необхідні дані у формулу, слідує, що приблизне зростання пенсій у березні буде близько 12%.

Березневу індексацію можуть очікувати пенсіонери, які отримують виплати: за віком — 8,6 млн осіб (75,4%); по інвалідності — 1,4 млн осіб (12,8%); у зв'язку з втратою годувальника — 0,63 млн чоловік (5,7%); за вислугою років (медпрацівники, вчителі, які мають не менше 30 років стажу роботи за фахом) — 0,619 млн чоловік (5,4%), а також пенсіонери-військовослужбовці та чорнобильці-ліквідатори.

Індексація не торкнеться таких категорій пенсіонерів, як державні службовці; науковці; помічники народних депутатів; особи, які отримують максимальні пенсії; особи, які отримують спеціальні пенсії або довічне утримання (судді, прокурори); особи, які отримують соціальні пенсії, тобто не мають необхідного трудового стажу для призначення навіть мінімальної пенсії (за станом на 1 січня 2020 року —1638 грн).

Раніше ми повідомляли, українців попередили, що може їм завадити отримати заслужену пенсію. Зокрема, борги по сплаті страхових внесків є підставою для втрати страхового стажу, чеерз що потенційний пенсіонер ризикує залишитися без виплат. У Пенсійному фонді українцям рекомендують справно платити внески і стежити, щоб не виникало заборгованості з боку керівництва на роботі.

Нагадаємо, українцям пообещали виходити на пенсію раніше.

Як повідомляла Politeka, пенсійна реформа в Україні: розмір пенсій та умови виплат.

Також Politeka писала, що у Зеленського приголомшили новинами про зарплати і пенсії.