Посередники неминуче з'являються в будь-якій сфері, де є гроші. Наш журналіст розібрався, чи багато таких в сурогатному материнстві, яка їх роль і вигода для сурогатних мам.

Як все влаштовано

Є репродуктивні клініки, в їхньому веденні медична частина, агентства - вони відповідають за ціноутворення та виплати сурогатним мамам. А є приватні посередники, які приводять мам в агентства, з чого і живуть.

Спілкуватися з клініками безпосередньо приватникам заборонено, адже їх багато - близько 50 в Києві. Клініки співпрацюють з офіційними агентствами, яких в Україні зараз близько 7.

1) www.surmama.in.ua

2) www.mamka.in.ua

3)www.surmamaplus.com.ua

4)www.donor.surmama.in.ua

5) www.schastematerinstva.com.ua

6) www.donacija-jajceklitin.com

Основний заробіток агентств - партнерський, за договором. У приватників же - це націнка на послуги агентства. Найчастіше вона відшкодовується з гонорару сурогатної мами, хоча прямо про це вам ніхто не скаже.

Тому працювати з агентством безпосередньо - це як уникнути націнки ріелтора. Але у роботі з посередником також є свої переваги: ​​наприклад, вони обізнані про підводні камені та нюанси. Інша справа, що їх вони вам навряд чи озвучать, адже це часто їх основний заробіток.

Торги за мам

Серед посередників поширена практика перебивати ставки один одного. Наприклад, якщо один озвучує вам суму за програму, другий може запропонувати на 500 євро більше. Ці виплати приватники виробляють з того, що отримають від агентства за, фактично, продаж сурогатної мами. Агентства платять посередникам строго по прайсу: легка програма з безліччю бонусів - виплата нижче, складні клієнти з історією невдалих спроб - сума більше. Тому, в деяких випадках щедрість посередника повинна насторожити майбутню маму. Або по крайній мірі спонукати її звернутися в агентство для уточнення. Хоча, на цьому етапі її можуть очікувати складності, адже якщо ви вже прийшли від посередника - то ви "його мама". Дати вам додаткову інформацію - значить зіпсувати відносини з приватником. А ми пам'ятаємо, що вони призводять агентствам левову частину сурогатних мам.

Агентство або посередник?

Якщо ви захотіли стати сурогатною мамою і шукайте інформацію в інтернеті - то швидше за все вам попадеться реклама від приватника. Вони не скупляться на рекламні бюджети, розміщень багато, особливо в регіональних газетах. Це дозволяє агентству економити на маркетингу і зосередитися на партнерстві з клініками і бездітними парами. Але для самої мами працювати з агентством вигідніше, адже немає націнок і вже роками збудованих хитрощів і вивертів, на яких заробляють посередники. Тому, знайшовши таке оголошення, з'ясуйте, з ким ви говорите. Як, наприклад, стандартне запитання при пошуку квартири: "Ви господар або ріелтор?". Якщо до вас представляться як "агент", то це швидше за все теж приватник. У великих агентств є сайт або офіційне представництво.

Запитуйте, дізнавайтеся, адже рішення стати сурогатною мамою - серйозний крок, і від надійності вашого "провідника" багато в чому залежить і результат програми, і сам гонорар.