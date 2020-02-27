Медики повідомляють, що в Україні з'явилася інформація про два підтверджених випадки коронавірусу

Про це повідомляє Телеграм-канал Klymenko Time з посиланням на джерела серед лікарів, проте поки ця інформація залишається непідтвердженою.

«Хорошого мало - джерело в середовищі медиків повідомляє, що на планерках почали повідомляти про двох підтверджених випадки коронавіруса. Правда це, чи все-таки чутки - поки неясно. Хворих, нібито, відсіяли при перевірці на кордоні. Поки всі тримають в таємниці...», - йдеться в публікації.

Джерела стверджують, що на тлі цих повідомлень в Україні активно посилюють епідеміологічний режим.

Також стало відомо, що в Україні вже на п'яти вокзалах з'явилися ізолятори для людей з підозрою на коронавірус.

Варто відзначити, що за останні дні смертельний вірус родом з китайського Уханя підібрався впритул до України. Так, 27 лютого з'явилася інформація про першому підтвердженому разі захворювання у сусідній Польщі, а до цього вірус зафіксували в Румунії. Також епіцентром епідемії в Європі стала Італія, де живуть і працюють більше тисячі українців. В однієї з них також підтвердили зараження. У МЗС повідомили, що коронавірус був виявлений у 26-річної громадянки України, яка працює в Італії. Дівчину госпіталізували в інфекційне відділення однієї з лікарень Неаполя.

На тлі поширення вірусу по разнім країнам світу гендиректор ВООЗ заявив, що новий коронавірус може перерости в пандемію. За останніми даними, число заражених коронавірусом за межами Китаю вже перевищила 3470 осіб, померли 54 людини.

Нагадаємо, до цього ми розповідали про те, що в Італії зафіксували перший випадок зараження коронавірусом серед українців. Про це заявив мер регіону Монтано-Антілія Лучано Тривелли, пишуть італійські ЗМІ.

Юна українка кілька днів тому прибула в місто Абатемарко. Протягом декількох днів вона відчувала слабкість, саме тому у супроводі своїх батьків вчора ввечері вирушила до лікарні. Зараз вона перебуває в одиночній палаті під наглядом лікарів.

Відзначається, що наявність коронавіруса повинно бути повторно підтверджено Римським інститутом Спалланзани.

Нагадаємо, коронавірус в українки: зафіксовано перший випадок зараження, «всі, хто контактував з дівчиною…».

Як повідомляла Politeka, невдала евакуація українки з Китаю насмішила мережу, "Слуга народу" в справі.

Також Politeka писала, що до Зеленському негайно звернулися з Уханя, українці благають про допомогу: «не випускають навіть з кімнати».