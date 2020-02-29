Українська телеведуча Алла Мазур, яка страждає від онкологічного захворювання, зворушливо привітала колегу



Як передає Politeka.net про це повідомляється на Telegram-каналі "Особливе з Соломією".



Телеведуча зворушила словами про кореспондента програми новин Олега Тудана, який вже кілька років бореться з раком нижньої третини стравоходу.

Відомо, що він пережив ремісію, але зараз стався рецидив.

"Олежка! Ми зараз з тобою дуже схожі, навіть візуально, і це правда. Тільки я тут нафарбувалася і причесалась, щоб тебе привітати і сказати - все у нас буде добре, організм очиститься, відновиться, ми будемо пильні, і більше не допустимо хвороба ні на крок до нас", - сказала Мазур.

Також для бажаючих надати матеріальну допомогу вказано номер картки Приватбанку: 5167 9856 6001 5389 Тудан Олег Васильович.

Раніше ми писали, що Алла Мазур поділилася подробицями боротьби з раком і дала поради українцям, як уникнути гіршого. Телеведуча не стала розповідати подробиці про свою хворобу, але зізналася, що проходить курс лікування.

Вона зазначила, що лікування ні в якому разі не можна відкладати. Потрібно обов'язково приймати допомогу близьких і друзів. Журналістка закликала українців щорічно перевірятися на небезпечні симптоми.

Нагадаємо, що Алла Мазур поділилася несподіваною радістю: "Стрибаю, як маленька дівчинка".

А ще Politeka писала, що розкрита правда про стан хворий на рак Алли Мазур, сил залишилося мало.

Також Politeka повідомляла, що Алла Мазур негайно звернулася до українців, останній пост вражає: "Борітеся!".