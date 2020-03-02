Колишнього командира батальйону "Айдар" і народного депутата VIII скликання Сергія Мельничука затримали на кордоні з Грецією

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook. (Щоб переглянути відео - проскролльте вниз)

За словами Мельничука, його затримали, тому що раніше він був оголошений в міжнародний розшук російськими правоохоронцями. Екс-нардеп додав, що чекає представників Інтерполу, які будуть його затримувати.

Він додав, що знаходиться у відділенні з дружиною, яка вагітна на сьомому місяці і з 9-місячним сином.

При цьому, Мельничук уточнив, що поки не отримав жодних пояснень від посольства.

"Посольства мовчать. Нічого нікому не кажуть. Повна тиша. Звертаюся, щоб як можна швидше підняли (питання – ред.) перед нашим посольством, щоб хоча б надали мені захисника, який відстоював мої права", – заявив екс-нардеп.

Раніше повідомлялося, що в листопаді минулого року на кордоні в Польщі за запитом Росії був затриманий ветеран АТО Ігор Мазур.

У Варшаві підкреслили, що польські прикордонники затримали Мазура із

Нагадаємо, в січні диверсант намагався підірвати харківського розвідника батальйону «Айдар» Григорія Сіваченко з позивним «Гора».

За його вбивство спецслужби РФ готові були платити завербованого харків'янину.

Сіваченко за професією теплоенергетик, пішов на фронт добровольцем. Відомо, що за час служби він провів кілька блискучих операцій. Так, під час оборони 32-го блокпоста знайшов та знешкоджено групу російських офіцерів, один з яких був «Героєм Росії», а потім виявив розвідшколу і знешкодив декількох інструкторів.

За свою мужність в кінці 2019 року колишній бойовий командир розвідпідрозділу батальйону ЗСУ отримав звання «Народний герой».

Саме за таку діяльність росіяни і засудили розвідника до смерті, найнявши для цього диверсанта.

Затримали греки по проханню рашки Gepostet von Сергій Мельничук am Sonntag, 1. März 2020

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