Сержант Оксана Юселевич розповіла, чому вона не захотіла ніжитися в мирному житті і пішла служити на передову на сході України

Як повідомляє Politeka.net, свою історію Оксана Юселевич розповіла на сторінці 30-ї бригади ОМБр імені князя Костянтина Острозького в Facebook.

Оксана звернулася до військкомату, так як зрозуміла, що її навички на війні цінніші, ніж у лікарні в мирній Черкаській області.

Через деякий час її відправили на проходження військової служби за контрактом у 30-й окремій механізованій бригаді. З 2016 року жінка служить в першому механізованому батальйоні, який виконує завдання на лінії зіткнення.

Жінка взяла невелику перерву після закінчення першого контракту, але не змогла догло сидіти вдома.

"Перебуваючи вдома, чую по телебаченню, що на напрямку де стоять мої хлопці обстріли, і є поранені. Я задаю собі питання: Чому я не там? Я там потрібна! Душа щемить, що я не поруч з ними. Буває, будинки, йдеш по вулиці, люди розслаблені, спокійні, я в цей момент думаю про наших військових, в той час в окопах роблять все для того, щоб більша частина країни жила спокійно", – розповіла жінка.

Згодом Юселевич повернулася служити в свій батальйон, незважаючи на можливість піти в тилові частини. Вона відмітила, що не жалкує про своє рішення.

"Тут відчуваєш, що ти потрібна хлопцям, які тобі довіряють. Колеги з якими я працювала у лікарні досі здивовані, що проміняла білий халат і туфлі на форму і різні малоприємні умови на передовій", - згадала сержант.

"Мрію, щоб в Україні закінчилася війна, повернутися додому до дітей, знати, що всі живі, всі здорові, в надії, що все спокійно!" – поділилася медик.

В 2018 році президент нагородив Юселевич медаллю "За військову службу Україні". Жінка сказала, що це стало несподіванкою для неї, але все ж приємно вразило. Але жінка сприйняла отримання нагороди досить спокійно, зазначивши, що найкращий для неї подарунок, коли здорові українські військовослужбовці.

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