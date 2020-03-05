Віталій Кличко увійде в історію як єдиний мер, який за останні півстоліття не відкрив жодної станції метро в Києві

В цей час столичний метрополітен переповнений, а мешканці Лівого берега годинами стоять у пробках по дорозі додому. Примітно, що киянам обіцяють метро на Троєщину вже 40 років. Зокрема, сам Кличко збирався це зробити за 5 років ще в 2015-му. Восени 2019-го він озвучив нову інформацію, мовляв, ще необхідно п'ять років. Разом вже виходить 10.

Коли депутати Київради дорікнули Кличку в ігноруванні проблеми з транспортом, той пояснив ситуацію браком бюджету, принаймні, коли він тільки вступив на посаду, передає depo.ua. Рік тому, коли бюджет збільшився вдвічі, Кличко заявив про намір відкрити нову станцію метро в бік Виноградаря, озвучивши термін до півтора року, тобто завершується приблизно влітку 2020.

Примітно, що останню нову станцію метро в Києві - "Теремки" - відкрили в 2013 році. Як не крути, але вже минуло сім років, і такого розриву між відкриттями станцій не було жодного разу в історії столичного метро. Були випадки, коли між відкриттями станцій минуло п'ять років.

Для порівняння, у столиці РФ Москві за останні п'ять років відкрили 35 станцій метро. А в Мінську весь 2019-й ударними темпами йшли роботи по будівництву чотирьох станцій, які повинні відкрити в цьому році.

Згідно з думокю експерта у сфері транспорту Олександра Кави, Кличко не побудував не тільки жодної станції метро, але й ні однієї трамвайної лінії або транспортної розв'язки. За час його каденції, можна було придбати нові сучасні електропоїзди, побудовані спеціально для міських перевезень. Це забезпечило б пасажирам комфорт і швидкість доставки. Той транспорт, що курсує нині в столиці, не пристосований для цього.