Погода приготувала українцям чергове випробування

Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба Укргідрометцентру.

Зокрема, сьогодні, 11 березня, в деяких українських регіонах оголосили штормове попередження.

За прогнозами синоптиків, сильний шторм обрушиться на західні регіони України.

З аналогічним попередженням проінформувала прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Відомо, що потенційно небезпечні погодні умови спрогнозували у Львівській, Закарпатській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Волинській, Чернівецькій та Вінницькій областях.

У цих регіонах синоптики обіцяють шквальний вітер зі швидкістю до 20 м/с, тому був визначений перший рівень небезпеки.

У Карпатах збережеться значна ймовірність сходження снігових лавин.

За даними ДСНС, у середу в горах Івано-Франківської та східній частині Закарпатської областей буде значна сніголавинна небезпека. Прогнозують 3 рівень небезпеки.

В інших українських регіонах очікується спокійна сприятлива погода.

Раніше ми розповідали про те, літо 2020 року запам'ятається українцям зливами, градами і різкими перепадами температур.

За словами Леоніда Горбаня, справжнє літо прийде в Україну не за календарем, а аж у серпні. Але спека почнеться вже в травні. Що стосується червня і липня, то в ці місяці Україну буде заливати.

Аналогічний прогноз озвучив і Назарій Данилюк. Він стверджує, що після спекотного і посушливого травня Україну накриють зливи, які будуть супроводжувати шквальні вітри.

Зливи нібито закінчаться в середині червня, а температура повітря підніметься до +24. Така погода протримається до кінця місяця, а в липні українцям треба готуватися до ураганів, дощів і перепадів температур.

Але з такими прогнозами не згоден інший синоптик Володимир Деркач. Він заспокоїв українців, що сильної спеки не варто очікувати влітку, а висока температура буде тільки пару днів у місяці. Але дощі, як розповідає експерт, будуть і в серпні.

Нагадаємо, що березень скасовується: аномальна погода знову накриє Україну, весна злетіла з котушок.

Як повідомляла Politeka, аномальна температура в Києві вразила метеорологів: такого не було десятки років.

Також Politeka писала, що страшенна буря обрушилася на країну, багато жертв: "вдома розривало в друзки", страшні кадри.