Районні «рішали» Віталія Кличка – джерело всіх проблем Києва

Як повідомляє Politeka, про це у новому випуску програми «Недобрий вечір» розповів її ведучий Ігор Лесєв (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку вниз). Він зазначив, що після відставки генпрокурора Рябошапки екс-президент Петро Порошенко і його найближчий соратник мер Києва Кличко втратили його захист. Лесєв підкреслив, що до цього у прокурорів не було питань ані до очільника міста, ані до його «рішал на районах», однак тепер ситуація може змінитися.

Зокрема ведучий зазначив, що Троєщина потрапила в орбіту впливу Кличка і Порошенка після того, як попередній очільник району був звільнений Володимиром Зеленським у липні 2019 року, а в. о. голови став Сергій Снопков.

«Весь район знаходиться під контролем невеликої групи осіб. Всі депутати Київради і всі з фракції Порошенко-Кличко «Солідарність». Це Ганна Старостенко…Це, також, Юрій Зубко. Головний лобіст київських забудовників на Троєщині…І, нарешті, це Сергій Майзель. Найближчий підручний Кличка, і головний майстер за схемами на транспорті. Це той самий хлопець, який засвітився на «Феррарі» за 400 штук баксів… І ось ця бригада – Снопков, Старостенко, Зубко і Майзель – сьогодні керують Троєщиною. Натуральна ОЗУ», - заявив Лесев.

Він розповів про те, що за роки Кличка в кріслі мера в столиці було побудовано всього три школи, а виїхати з Троєщини вранці стало практично неможливо.

«Метро немає і точно при Кличко його там не буде. Все стоїть. Лівий, Правий берег, мости. Паркових зон там як кіт наплакав. А вони щороку зводять там нові висотки. Ось натуральна сарана», - обурився Лесєв.

Він підкреслив, що ця «ОЗУ» «доїть Троєщину вздовж і поперек».

«Перекуповують за безцінь комунальну власність. Схематозять на транспорті. Куди не сунься – скрізь ця бригада Кличка. І от скажіть, як може змінитися в нашій країні життя простих людей, якщо у влади все ті ж самі беззаконня? Змінився тільки художній керівник з Порошенка на Зеленського», - підсумував ведучий.

Нагадаємо, у киян увірвався терпець, дійшли до Зеленського: «Вимагаємо звільнити Кличка».

Як повідомляла Politeka, Кличко встановив ганебний рекорд, не відкривши жодної станції метро.

Також Politeka писала, що Кличко посіяв паніку новою заявою через коронавірус.