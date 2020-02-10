Ірма Вітовська дала відверте інтерв'ю, в якому розповіла, чому її зачіпають жарти "Кварталу 95"

Українська актриса театру і кіно, продюсер і громадський діяч Ірма Вітовська розповіла в інтерв'ю для журналістів видання "КП в Україні", що ображена на "Квартал 95" за їхні жарти.

Крім того, вона додала, що до останнього думала нібито новорічна заява Володимира Зеленського - це лише піар-кампанія нового сезону "Слуги народу" і не призведе до того, що він насправді стане президентом України.

Актриса пояснила, що у неї є ряд претензій через жарти гумористів "Кварталу 95", адже багато з них не думаючи, ображали українську націю.

"В принципі, у мене є певні претензії і образи через жарти "95 кварталу". Багато з них принижували націю, до якої я належу. У мене, наприклад, були непристойні роботи, не дуже вдалі, провальні. Але якщо б я зважилася піти на якусь державну посаду, то попросила б за них прощення. А коли робиться вигляд, що цього б не було, то залишається осад", - розповіла Ірма Вітовська.

Також раніше повідомлялося, знаменита актриса театру і кіно Ірма Вітовська висловилася про "голубів миру".

Вона зазначила, що українські артисти, які вирушають на гастролі в Росію і говорять, що вони "за мир", повинні, насамперед, розповідати правду про війну зі сцени, на всю аудиторію.

Є така риса характеру — простітуірованность. Коли ти наступаєш на граблі з власною совістю. Якщо ти кажеш, що мені подобається мир, ми за мир… Мені сподобалося, як сказала Тарабарова: "Якщо ти за мир, то виходиш на сцену до мікрофона і розповідаєш всю правду про війну". Ось так, на мільйон людей. Ось це ти поїхав нести мир і розповідаєш все як є", - сказала актриса.

Нагадаємо, що Ірма Вітовська відмовилася від російської мови.

Як повідомляла Politeka, Ірма Вітовська поставила на місце "патріотів" України.

Також Politeka писала, що Ірма Вітовська рознесла оточення Зеленського.



