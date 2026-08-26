Овочеве рагу з перловою кашею та трав'яними галушками — це ситна страва, яка готується в одній каструлі і зігріє в холодний вечір без зайвих зусиль.

Рецепт борщу ми вже публікували — а овочеве рагу готується за зовсім іншим принципом і не потребує ні буряка, ні тривалого варіння м'яса.

Овочеве рагу з перловою кашею та трав'яними галушками — це навариста й ситна страва, яка готується в одній каструлі і чудово зігріває в холодний вечір. Перлова каша робить рагу густим і поживним, а хрумкі трав'яні галушки з чеддером додають страві завершеності — вийде повноцінна вечеря без гарніру.

Інгредієнти для овочевого рагу

1 ст. ложка оливкової олії

350 г цибулі-шалот, очищеної

2 стебла порею, нарізаного товстими кільцями

½ бруква (турнепс), нарізана шматочками

2 пастернаки, розрізані на чотири частини

350 г молодої моркви

175 г перлової каші (перлівки)

225 мл білого вина

1 л овочевого бульйону

1 лавровий лист

3 гілочки чебрецю

невеликий пучок петрушки, дрібно нарізаної

Для галушок: 100 г борошна з розпушувачем (самопіднімального), 50 г вершкового масла, 50 г тертого зрілого сиру чеддер, 2 ч. ложки дрібно нарізаного свіжого розмарину, 1 ч. ложка свіжих листочків чебрецю.

Як приготувати овочеве рагу: покроково

Розігрійте оливкову олію у великій каструлі з кришкою. Додайте цибулю-шалот і готуйте 5-6 хвилин, доки вона не почне м'якнути й підрум'янюватися. Додайте порей і готуйте ще 2 хвилини, після чого додайте брукву, пастернак і моркву.

Всипте перлову кашу, влийте вино і готуйте, доки вино не випарується приблизно наполовину. Додайте бульйон, лавровий лист, чебрець, петрушку і приправи за смаком. Накрийте каструлю кришкою, доведіть до кипіння, а потім готуйте на слабкому вогні 45 хвилин, доки перлівка й овочі не стануть м'якими. Періодично перемішуйте овочеве рагу, щоб воно не пригоріло.

Тим часом приготуйте галушки. Розігрійте духовку до 200°C (180°C у режимі з конвекцією). Розітріть борошно з маслом у крихту, додайте сир, розмарин і чебрець і добре перемішайте. Додайте 2 ст. ложки води і замісіть м'яке тісто. Розділіть тісто на шість частин і скачайте з них кульки.

Викладіть кульки з тіста зверху на овочеве рагу і поставте каструлю в духовку. Готуйте без кришки 20-25 хвилин, доки галушки не стануть золотистими й пропеченими.

Подавайте овочеве рагу гарячим, просто з каструлі — додаткового гарніру воно не потребує. Рагу без галушок добре зберігається в холодильнику до трьох днів і навіть смачнішає на другий день, а самі галушки краще готувати свіжими безпосередньо перед подачею.

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