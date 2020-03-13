Актриса театра и кино Ирма Витовская заявила, что украинский язык может стать самым лучшим средством для сохранения нации, поэтому очень важно общаться именно им
Как сообщает Politeka.net, такое мнение артистка высказала в эфире ток-шоу DROZDOV на телеканале ZIK (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).
"Язык сегодня, к сожалению, является не только средством общения, это средство сохранения нации. И я вам сейчас докажу. Россиянам сегодня что говорят, почему Россия занимает Крым и "Восточную Малороссию"? Им говорят, что люди на этих территориях ничем от них не отличаются. Мол, они же говорят как мы, значит, мы - единый народ. И они правы. Ведь с точки зрения их правды они забирают свое", - отметила Витовская.
Поэтому, по словам актрисы, чтобы у россиян была преграда видеть свое на украинских землях, должно быть языковое отличие.
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"Возможно тогда они подумают, что это не стоит забирать, ведь это не их. Тогда не будет возможности и для манипуляций "сверху". Тогда это уже будет не освобождение, а агрессия. Это труднее подавать. Поэтому все, что я хочу сказать, что украинский язык сейчас стал самосохранением украинской нации. И именно языком мы можем показать, что мы другие", - подчеркнула заслуженная артистка Украины, рассказывая, как утереть нос России.
Напомним, что Ирма Витовская отказалась от русского языка.
Как сообщала Politeka, Ирма Витовская поставила на место "патриотов" Украины.
Также Politeka писала, что Ирма Витовская разнесла окружение Зеленского.