Актриса театра и кино Ирма Витовская заявила, что украинский язык может стать самым лучшим средством для сохранения нации, поэтому очень важно общаться именно им

Как сообщает Politeka.net, такое мнение артистка высказала в эфире ток-шоу DROZDOV на телеканале ZIK (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Ирма Витовская

"Язык сегодня, к сожалению, является не только средством общения, это средство сохранения нации. И я вам сейчас докажу. Россиянам сегодня что говорят, почему Россия занимает Крым и "Восточную Малороссию"? Им говорят, что люди на этих территориях ничем от них не отличаются. Мол, они же говорят как мы, значит, мы - единый народ. И они правы. Ведь с точки зрения их правды они забирают свое", - отметила Витовская.

Поэтому, по словам актрисы, чтобы у россиян была преграда видеть свое на украинских землях, должно быть языковое отличие.

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"Возможно тогда они подумают, что это не стоит забирать, ведь это не их. Тогда не будет возможности и для манипуляций "сверху". Тогда это уже будет не освобождение, а агрессия. Это труднее подавать. Поэтому все, что я хочу сказать, что украинский язык сейчас стал самосохранением украинской нации. И именно языком мы можем показать, что мы другие", - подчеркнула заслуженная артистка Украины, рассказывая, как утереть нос России.