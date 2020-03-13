Актриса театра и кино Ирма Витовская заявила, что украинский язык может стать самым лучшим средством для сохранения нации, поэтому очень важно общаться именно им

Как сообщает Politeka.net, такое мнение артистка высказала в эфире ток-шоу DROZDOV на телеканале ZIK (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

"Язык сегодня, к сожалению, является не только средством общения, это средство сохранения нации. И я вам сейчас докажу. Россиянам сегодня что говорят, почему Россия занимает Крым и "Восточную Малороссию"? Им говорят, что люди на этих территориях ничем от них не отличаются. Мол, они же говорят как мы, значит, мы - единый народ. И они правы. Ведь с точки зрения их правды они забирают свое", - отметила Витовская.