У Чернівцях госпіталізовано матір і двох дітей з підозрою на коронавірус

Як передає Politeka.net, про це повідомили в прес-службі облдержадміністрації.

Відомо, що у сім'ї підвищена температура і вони знаходилися в контакті з госпіталізованим людиною, у якого запідозрили коронавірус.

"За кордоном не знаходилися. Але мали контакт з особою, яка повернулася з Італії та госпіталізованим напередодні з підозрою на COVID-19. Епідеміологічне розслідування триває. З'ясовуються контактні особи", - повідомили в ОДА.

Нагадаємо, в Україні офіційно відомо про двох випадках коронавіруса: жительки Житомирської області, жителя - Чернівецької. Обидва якийсь час назад повернулися з Європи.

Також ми повідомляли, що в Італії через коронавірус Covid-19 померла громадянка України, яка виїхала на Апенніни на заробітки і останнім часом працювала в місті Ровато, що в провінції Брешія.

Відомо, що жінка була госпіталізована пару днів тому і була у важкому стані – лікарі не змогли допомогти їй, вона померла напередодні.

Також варто відзначити, що через загрозу епідемії коронавірусної інфекції Кабінет міністрів ввів обмежувальні заходи в Україні з 12 березня по 3 квітня.

Карантин передбачає закриття авіасполучення з деякими країнами, закриття навчальних закладів, заборона масових зібрань понад 200 осіб, закриття більшої частини КПП - 219 залишаться 49.

Нагадаємо, названі лікарні в Києві, де можна перевіритися на коронавірус.

Також Politeka писала, що медики відповіли, через скільки днів коронавірус проявляється після зараження.

А ще Politeka повідомляла, що росіяни зганьбилися незвичайним способом захисту від коронавіруса, в мережі сміються: "Це фініш!".