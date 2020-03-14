Добровольці, активісти та волонтери влаштували мітинг під посольством Росії в Києві в "День Добровольця"
Всього зібралися близько 1500 осіб. Національна гвардія і поліція виставили кордони і поставили загородження біля адміністративної будівлі. Також можна помітити військову техніку. Про це пише Politeka з посиланням на повідомлення в телеграм-каналах. (Щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця)
Вже біля посольства хтось невідомий вистрілив ракетницею по будівлі посольства. На кадрах можна помітити дим і національні прапори.
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Раніше ми повідомляли, що поліція в Києві перекриває вулиці і підготувалася до маршу, який почався в 18,00.
Запланований марш до Дня українського добровольця. Правоохоронці використовують автомобілі і металеву сітку для перекриття руху біля посольства РФ.
Добровольці повинні пройти маршем до посольства Росії. Таким чином вони хочуть показати владі, що проти капітуляції.
Через якийсь час з'явилося відео з маршу добровольців. Там були і активісти з націоналістами. Між ними можна помітити кордон нацгвардії.
Повідомлялося, що в мережі з'явилися фото протоколу, підписаного в ході засідання Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі в Мінську.
Підписана 11 березня угоду по суті фіксує суб'єктність так званих «Л/ДНР», а Росія, Німеччина, Франція та ОБСЄ визначаються гарантами-спостерігачами.
В протоколі можна знайти інформацію про створення Консультативної ради, яке заплановано вже на 25 березня. Перед цим сторони повинні будуть провести консультації з Францією, Німеччиною та ОБСЄ.
Виходячи з тексту протоколу, головним завданням нової ради стане встановлення діалогу і вироблення пропозицій щодо врегулювання ситуації на Донбасі у відповідності з Комплексами заходів. По суті, мова йде про проведення виборів на окупованих територіях.
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