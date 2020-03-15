Низка країн ухвалила рішення припинити сполучення з Україною через поширення коронавіруса

Про це стало відомо з повідомлень офіційних відомств. Так, Білоруська залізниця повідомила, що тимчасово призупиняє рух поїздів в Україну. Крім цього, з 17 березня залізничне сполучення з Україною припиняє Росія. Зазначається, що рішення прийнято у зв'язку з обмежувальними заходами, які почали діяти в Україні. У РФ повідомили, що курсування міжнародних пасажирських поїздів буде зупинено до особливих вказівок.

Тим часом, прем'єр-міністр Австрії Себастьян Курц прийняв рішення заборонити в'їзд в країну громадянам Росії, України, Нідерландів та Великобританії. Як відомо, в Австрії на даний момент зафіксовано 655 випадків зараження коронавірусом.

Зазначимо, що Україна з 17 березня також вводить жорсткі обмежувальні заходи – набуває чинності заборона на в'їзд в країну іноземців. Крім цього, до 3 квітня в Україні діє карантин у навчальних закладах і заборона на проведення масових заходів. В РНБО готові закрити окремі області, якщо кількість хворих в якомусь регіоні перевищить п'ять осіб. Поки ж українців просять без нагальної необхідності не залишати будинки, не переміщатися між містами.

Станом на 15 березня в Україні зафіксовано 3 випадки коронавіруса. В європейських країнах рахунок хворих вже йде на тисячі осіб. Так, в Італії захворіло більше 21 тисячі людей, у Франції – 4,4 тисячі, а в Німеччині – 4,5 тисячі. Щодня кількість хворих у світі зростає. Всього зафіксовано 156,4 тисячі підтверджених випадків коронавіруса. Правда, на думку експертів, реальна кількість хворих в рази більше. Найбільші осередки хвороби розташовані в Китаї, Італії, Ірані і Південній Кореї.

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