Український журналіст Андрій Пальчевський заявив, що в Україні недооцінюють ситуацію з епідемією коронавіруса

Про це він розповів у відеозверненні, яке опублікував на своїй сторінці в Фейсбук, передає Politeka.

Журналіст розповів, що сам зараз знаходиться на самоізоляції. Пальчевський зазначив, що маска – це на даний момент поки що єдиний спосіб, який може хоч якось знизити ризики зараження. Самоізоляція, за словами журналіста, самий надійний спосіб, якого не дотримуються у нас, тому що ні глава держави, ні керівник Києва не розповідають людям про серйозну небезпеку, яка нависла над Україною.

«Всі міста вже давно закрилися. Надзвичайний стан введено скрізь, крім України. Хоча ми знаємо, що саме у нас найменша готовність до прийому хворих і найбільша ймовірність захворювання. Ні німецьких, ні американських, ні австрійських заробітчан в Італії немає, вони всі тут. Більше того, вони всі приїхали», - зазначає Пальчевський.

сейчас! закройте все, кроме продуктовых магазинов и аптек / как во всем мире! обманщики... Gepostet von Андрей Пальчевский am Montag, 16. März 2020

Він розповів, що журналіст, який прилетів з Мілана, проявив ознаки хвороби. Йому буде проведено експрес-тест. Далі цей тест повинен бути пересланий в Лабораторію громадського здоров'я для подальшої перевірки.

«З чотирьох осіб, яких приватна компанія визначила таким тестом і в зону ризику внесла, не було досліджено цією лабораторією жодного. Виходить так, що на місцях люди сигналізують про хвороби, а нагорі все робиться для того, щоб це приховати. Гра в мовчанку з власним народом справа відома. Особливо моєму поколінню, яке пережило Чорнобиль», - зазначив журналіст.

Пальчевський звернувся до молоді, закликавши їх носити маски, щоб не заражати батьків, дідусів і бабусь.

Нагадаємо, що Андрій Пальчевський терміново звернувся до українців: перша смерть від коронавіруса в Україні.

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