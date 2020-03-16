Украинский журналист Андрей Пальчевский заявил, что в Украине недооценивают ситуацию с эпидемией коронавируса

Об этом он рассказал в видеообращении, которое опубликовал на своей странице в Фейсбук, передает Politeka.

Журналист рассказал, что сам сейчас находится на самоизоляции. Пальчевский отметил, что маска – это на данный момент пока единственный способ, который может хоть как-то снизить риски заражения. Самоизоляция, по словам журналиста, самый надежный способ, который не соблюдают у нас, потому что ни глава страны, ни руководитель Киева не рассказывают людям о серьезной опасности, которая нависла над Украиной.

«Все города уже давно закрылись. Чрезвычайное положение введено везде кроме Украины. Хотя мы знаем, что именно у нас наименьшая готовность к приему больных и наибольшая вероятность заболевания. Ни немецких, ни американских, ни австрийских заробитчан в Италии нет, они все здесь. Более того, они все приехали», - отмечает Пальчевский.

сейчас! закройте все, кроме продуктовых магазинов и аптек / как во всем мире! обманщики... Gepostet von Андрей Пальчевский am Montag, 16. März 2020

Он рассказал, что журналист, который прилетел из Милана, проявил все признаки болезни. Ему будет проведен экспресс-тест. Дальше этот тест должен быть переслан в Лабораторию общественного здоровья для последующей проверки.

«Из четырех человек, которых частная компания определила таким тестом и в зону риска внесла, не было исследовано этой лабораторией ни одного. Получается так, что на местах люди сигнализируют о болезни, а наверху все делается для того, чтобы это скрыть. Игра в молчанку с собственным народом дело известное. Особенно моему поколению, которое пережило Чернобыль», - отметил журналист.

Пальчевский обратился к молодежи, призвав их носить маски, чтобы не заражать родителей, дедушек и бабушек.

Напомним, что Андрей Пальчевский срочно обратился к украинцам: первая смерть от коронавируса в Украине.

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