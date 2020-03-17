Ведущая модельного реалити-шоу "Топ-модель по-украински" Алла Костромичева оказалась в ловушке в Германии из-за введенного там чрезвычайного положения и закрытия воздушного пространства в Украине

Супермодель пыталась добраться в Украину из Нью-Йорка, но ее стыковочный рейс отменили за несколько часов до того, как в нашей стране вступили в силу ограничения по въезду из-за границы, пишет "КП".

"Куча рейсов, которые должны были прилететь в Украину до полуночи 17 марта, так и не вылетели, - рассказала Алла. - Наш рейс отменили, и мы застряли в Мюнхене. Украина закрыла воздушное пространство, а в Германии введено чрезвычайное положение, закрываются все отели. Людям, у которых была всего лишь одна ночь, чтобы добраться домой, завтра уже некуда идти".

Девушка акцентировала внимание, что со своей стороны она выполнила все условия, чтобы вернуться на родину до начала действия ограничений.

"Это ненормально, что рейс отменили в то время, когда Украина еще разрешала полеты. Теперь мы оказались на улице с чемоданами", - пожаловалась Алла.

В консульстве Украины в Германии уже сформировали список украинцев, которые находятся в Мюнхене. Туда входит 250 человек.

"Теперь нужно, чтобы в Киеве кто-то принял решение об отправке за нами самолета, вот и все. Очень надеемся, что скоро проблема решится. Мы готовы отсидеть две недели дома на карантине и выполнить все условия. Но заберите нас отсюда!", - молит о помощи Костромичева, отметив, что ей предоставили в Мюнхене номер в гостинице на одну ночь, но если придется задержаться на дольше, то ей будет некуда идти.

Ранее мы сообщали, в подобной ситуации оказались украинские туристы в Коломбо на Шри-Ланке. 105 человек не смогли вылететь из-за внезапной отмены рейса.

По словам пассажиров, они должны были вылететь из столицы Шри-Ланки рейсом FZ-558/727 Коломбо-Дубай-Киев. Туристический оператор также подтвердил, что вылет будет, однако украинцам отказали в регистрации и не пустили на борт.

Кроме того, мы рассказывали о ситуации с туристами в Египте. Жительница Украины пожаловалась в соцсети Фейсбук, что порядка 60 000 граждан оказались в западне. В МИД Украины решают вопрос с эвакуацией.

В это время гостей в пятизвездочных отелях в Шарм-эль-Шейхе и Хургаде поместили на карантин. Украинские власти просят соотечественников сохранять спокойствие и оставаться на связи с турагентами, в случае возникновения информации об обратных рейсах или эвакуации.

Отметим, во всем мире объявлены штрафы за нарушение карантина в связи с коронавирусом. На инфографике ниже ситуация по странам:

Напомним, что коронавирус в Украине ударил с новой силой, количество людей в больницах растет: все подробности.

Также Politeka писала, что медики ответили, через сколько дней коронавирус проявляется после заражения.

А еще Politeka сообщала про исповедь врача о коронавирусе: "Я такого еще не видел, это совсем не похоже на грипп".