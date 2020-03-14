Известная украинская модель Алла Костромичева, ведущая "Топ-модель по-украински", показала ролик в Инстаграм

На кадрах Костромичева позирует в закрытом купальнике телесного цвета. Рядом с ней стоит другая девушка в черном купальнике. Они обыгрывают вместе сценку на иностранном языке. Происходил диалог на морском пляже, на фоне можно увидеть различную растительность. Судя по игре, у девушек был какой-то конфликт. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты успели посмотреть ролик более 60 тысяч раз и написали множество комментариев:

"Я не удивлюсь, если однажды тебе предложат роль в каком-то голливудском фильме. Это будет мой любимый фильм", "Голивуд по вам плачет, супер", "Мурашки по коже от такой игры...", "Немного мимика на лице застывшая, но эмоционально круто. Очень понравилось", "Алла англ на высшем уровне", "Акцент блондинки покинул чат", "Класс, браво. Настоящая актриса. Верю", "Алла,Вы очень разносторонний многогранный человек) Просто талантище и большая умница", "Та така смешно ругаешься на английском", "А теперь можно то же самое только по-русски".

Ранее мы писали, что известная украинская модель Алла Костромичева, ведущая "Топ-модель по-украински", поделилась влажным фото в Инстаграм.

На фото Алла позирует в черном мини-купальнике. Она стоит в душевой кабинке под потоком воды. Волосы у модели были распущены. На фоне можно увидеть поручень, бамбуковые стены, а также стеклянное перекрытие.

Фанаты успели поставить более 50 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Алла вы бесспорно прекрасны, уверена как для модели идеальны, но мне хочется вас немного накормить", "Никакой фигуры нет, доска:-)", "Отличная фигура, чем завидовать попробуйте с собой сделать, чтобы хоть похожей стать", "Спасибо вам за то что вы есть. Вы просто Богиня!".

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