Поїздка за кордон завершилася масовою госпіталізацією людей

Як передає Politeka.net, цю інформацію підтвердила прес-служба Львівської міської ради.

За інформацією місцевої влади, у місті одразу 24 людей госпіталізували з підозрою на зараження коронавірусом COVID-19.

Також повідомляється, що медики взяли аналізи у госпіталізованих, але остаточний діагноз поки не встановлено.

"У Львові є 24 людини госпіталізовані, у всіх є епіданамнез – основи для підозри на коронавірус. В першу чергу це те, що людина була за кордоном. У цих 24 осіб є всі ознаки захворювання, але лабораторного підтвердження цьому немає. Всі матеріали направлені до Києва для проведення аналізів", – йдеться у повідомленні.

Відомо, що серед госпіталізованих українців 12 осіб – це жителі міста Львова.

"Всі люди молодого віку, які повернулися з-за кордону", – підкреслили в прес-службі.

Раніше ми повідомляли про те, що Кабмін посилив карантин в Україні. Жорсткі заходи будуть введені з 17-18 березня і триватимуть, як мінімум, до 3 квітня.

Рішенням Кабінету міністрів припинено залізничне, авіа - і міжміське автобусне і міжобласне пасажирське сполучення. Також припиняють роботу метрополітени Києва, Харкова та Дніпра.

Також забороняється перевозити понад 10 українців одночасно в трамваях, тролейбусах та автомобільному транспорті, а також в автобусах, що виконують регулярні пасажирські перевезення на міських маршрутах.

Варто відзначити, що станом на 18 березня в Україні 14 підтверджених випадків зараження коронавірусом, два з яких - летальні.

Більше того, в українських супермаркетах ввели обмеження на продаж товарів в одні руки. З 18 березня в АТБ пиво, вода і напої, які продаються в пластикових пляшках, будуть відпускатися у кількості не більше 12 одиниць в одні руки. Всі інші товари продаватимуться в кількості не більше 5 штук в одні руки.

Нагадаємо, що умови карантину посилять, поїздки між містами скасовуються: до чого готуватися українцям.

Як повідомляла Politeka, число заражених коронавірусом українців зростає, з'явилися нові дані: "Переходять на особливий режим".

Також Politeka писала, що українці не зможуть повернутися з Росії через коронавірус