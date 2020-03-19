Коронавирус, яка охопила вже майже весь світ, за дивним збігом обставин минув «ДНР»

Більше того, там зафіксовано рекордно короткий карантин – всього 11 годин, передає телеграм-канал «Вільнодумець».

Але про все по порядку. Карантин у «республіці» повідомили 17 березня з 12 годин дня, озвучивши необхідні заходи щодо недопущення розповсюдження небезпечної інфекції. У «ДНР» закрилися школи, садочки, держустанови, відмінилися масові заходи і так далі.

Однак, поки місцеві «влади» щосили готувалися до боротьби з коронавірусом, з Кремля прилетіло ЦУ: «скасувати карантини і паніку, ніяких хворих немає, а, значить, – ніяких карантинів».

В 11 годин вечора 17 березня у всі підрозділи і служби «ДНР» були розіслані відповідні повідомлення про скасування обмежень, і вже з 18 березня все запрацювало, як і раніше.

Правда, був один нюанс.

«Як би на всяк випадок всі підрозділи ДНР повідомили, що хворих з підозрами на короновірус звозити подалі від Донецька – в Горлівку, в центральну міську інфекційну лікарню. Хто їх там знайде! Та і чим лікувати, якщо тестів і ліків взагалі немає», – пише автор.

Правда, він уточнив, що з Москви прислали 40 лікарів у погонах, які будуть стежити за ситуацією і не допустять паніки.

Подібні дії Кремля викликали подив.

«Може, Москва хоче, щоб усі мешканці окупованої території заразилися вірусом, і їх не стало? І тоді їх і не треба приймати в Росію? А може, Москва, як завжди, голосом прокремлівських пропагандистів закричить: «там же наші люди» і захоче все повісити на Україну? Чи може обнулений вічний президент-цар Росії разом зі святим отцем Звездонием (Ст. Войнович. "Москва-2042") здійснили ритуал екзорцизму – вигнання вірусу «з землі руського світу, де скріпи лежать», і їм вдалося перемогти короновірус! «, – іронізує топікстартер.

Раніше ми писали, що перший лабораторно підтверджений випадок захворювання коронавірусом Covid-19 на території Донецької області був виявлений у жителя Маріуполя, який повернувся з Єгипту.

Медики надають йому допомогу – лікарні забезпечені всім необхідним. Особи, що перебували з ним у контакті, виявлені і знаходяться під спостереженням.

Нагадаємо, що дніпряни "винайшли новий вид черг в аптеку, кадри вражають: "Стоїмо на вулиці".

Як повідомляла Politeka, МОЗ розкрило найефективніший спосіб, як врятуватися від коронавіруса.

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