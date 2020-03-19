Благовіщення Пресвятої Богородиці – одне з найбільш значущих свят як у католицькій, так і в православному календарі. Його шанують нарівні з Різдвом і Великоднем. Ми покажемо, як красиво і душевно привітати близьких по СМС.
Що означає Благовіщення
Ця історія описана в Біблії. Згідно Священного писання, в місті Назарет до Марії явився архангел Гавриїл і передав радісну звістку: пречиста діва стане матір'ю Спасителя. Святий дух зійшов на неї і непорочно зачав в утробі Сина Божого.
Марія здивувалася, але покірно прийняла свою долю. В християнстві ця подія вважається початком спокутування первородного гріха. Згідно з віруваннями, послух Богоматері протиставляється непослуху Єви. Саме тому Благовіщення так само важливо, як народження Ісуса Христа і його воскресіння на Великдень.
Як і Різдво, Благовіщення має постійну дату, але числа відрізняються у католиків і православних – 25 березня та 7 квітня відповідно. Архангел Гавриїл прийшов до Марії за дев'ять місяців до появи Немовляти на світ – такий же проміжок між цими святами. Традиції свята в католицтві і православ'ї практично не відрізняються.
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Благовіщення – це велике та світле свято, хоча і не передбачає веселих гулянь. Він майже завжди потрапляє на період Великого посту, коли не можна їсти м'ясо та іншу їжу тваринного походження. В честь свята церква дозволяє невелике послаблення, як під час вихідного – можна побалувати себе рибою і стравами з рослинним маслом.
З Благовіщенням можна і треба привітати всіх своїх знайомих, незалежно від того, до якої конфесії вони належать. У період карантину за коронавіруса в 2020 році українцям варто якомога менше спілкуватися віч-на-віч. Що ж робити людям, які зважилися на самоізоляцію? Краще відправити поздоровлення по СМС.
Пропонуємо кращі варіанти у віршах і прозі російською та українською мовами. Крім того, можна надіслати красиві картинки або листівки в месенджерах або соцмережах.
Красиві по СМС привітання у віршах
Гарне повідомлення підніме людині настрій з самого ранку. Не забувайте, що йде пост, а під час такого випробування згодиться будь-яка підтримка. Короткі вірші як не можна краще підходять, щоб передати вітання по СМС. Не потрібно
В День Богородицы Святой
Пусть будет Боженька с тобой,
Пусть охраняет от всех бед,
Подарит много-много лет.
***
Тебе привітаю в цей день
Я з Благовіщенням щиро,
Хай рік буде повний натхнень,
В домі бажаю я миру,
Ніколи смутку не знати,
І про друзів не забувати.
***
Хороших новостей, любви и веры
Тебе желаю я без меры.
Пусть Благовещенья тепло и свет
Несут надежду, когда в сердце ее нет.
***
Радісних звісток, миру й добра
На Благовіст бажаю вам я.
Міцного здоров'я, сонця й весни.
Любові, надії, віри й краси.
Источник: Все-Открытки
***
Солнце ярче засияло,
Птицы затянули песни,
Благовещенье настало,
Принимай благие вести!
Пусть же мысли будут чище,
Сердце греет Божья вера,
Радости тебе, дружище
И счастливых дней без меры!
***
З Благовіщенням вас
Я сьогодні вітаю.
Помолитися час
За Ісуса у Раю.
Хай горить і не гасне,
У церкві свіча:
Дарує прекрасне,
Від бід захища.
***
Богородица, даруй нам покой,
Пошли нам любовь и добро.
Благою вестью сердце успокой,
Пусть будет нам вечное тепло.
***
Благу звістку Гавриїл
Приніс до Марії,
Богородицею їй бути, –
Матір'ю Месії.
Тож вітаю я тебе
З святом цим чудовим
Хай душа твоя цвіте
А життя буде вагомим!
***
Благовещение мы сегодня отмечаем,
Богородица к нам спустилась с небес.
Мы ее всей душою привечаем,
Пусть благословит Небесный Отец.
***
Нехай Благовіщення прийде
І вам здоров’я принесе,
Нехай Господь благословляє,
Милістю життя осяє.
***
Благовещенье пришло,
Радость людям принесло.
Бог пошлет награду вам!
По поступкам и делам.
***
З Благовіщенням вітаю
Від душі тобі бажаю:
Частіше Господу молись,
Щоб мрії всі скоріш збулись!
Свято радісно стрічай –
І буде краще, пам’ятай!
***
Поздравляю всех с надеждой,
Благая весть! Иисус идет!
И скоро в чреве девы нежной
Свое пристанище найдет,
Сердца людей наполнив дрожью
Пока же радуемся мы,
За Марию, матерь Божью,
И наступлению весны!
***
З Благовіщенням щиро вітаю
Я тобі, друже, бажаю
Щоб з Господом в душі жилося,
І з вірою усе вдалося!
Источник: Lifeo
Стильні привітання з Благовіщенням в прозі
Вітальні повідомлення не обов'язково складати у віршах, часом побажання своїми словами звучить набагато щире. В СМС можна згадати святкові прикмети і традиції, які надають Благовіщенню унікальне значення.
Чуєте, як дзвонять церковні дзвони? Це велике свято – Благовіщення. Вітаю! Нехай у цей день ваші серця наповняться вірою і благодаттю. Хай радість і любов білими голубами спустяться з неба у ваш будинок і ніжно воркують у серця. Творіть добрі справи і славте Богородицю.
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Вітаю зі світлим днем Благовіщення Пресвятої Богородиці. Бажаю цінувати кожну секунду свого життя і дякувати Господу за благополуччя, яке не залишає вашу сім'ю. Побільше вам благих вістей, радісних миттєвостей і міцного здоров'я.
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З Благовіщенням! Хочу побажати тобі міцної віри та Божої милості. Нехай Богородиця оберігає від будь-якого зла і посилає тільки гарні новини. Будь здоровим і щасливим, незважаючи ні на що!
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Вітаю вас з Благовіщенням Пресвятої Богородиці! Бажаю, щоб в голові народжувалися тільки світлі помисли, а всі справи були спрямовані на добро. Радуйте своїх близьких, несіть їм тільки добрі вісті. Нехай Господь пошле душевний спокій і непохитне здоров'я.
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З Благовіщенням! Я бажаю, щоб у вас завжди панували мир, радість і благополуччя. Нехай ніколи не буде нестачі матеріальних або духовних благах. Нехай Господь завжди відповідає на ваші молитви, а Богородиця захищає від неприємностей.
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Джерело: Lifeo
Двунадесяті свята – час радості для всіх віруючих. Вітаю з Благовіщенням і бажаю знаходити привід для радості та вдячності кожен день. Зустрічайте на своєму шляху тільки хороших людей, які допоможуть впоратися з будь-якою проблемою і розділять щасливі моменти. Бережи вас Господь та Богородиця.
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Нехай Святий дух білим голубом спуститься з небес і осяє вас благодатним світлом! Вітаю з Благовіщенням Пресвятої Богородиці. Будьте завжди щасливі, здорові і впевнені в собі. Бажаю, щоб Господь послав вам задоволення та фінансовий добробут на все життя.
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Вітаю з великим святом – Благовіщенням. Вже прилетіли ластівки, а за вікном – тепла весняна погода. Це означає, що в 2020 році Господь пошле нам багатий урожай. Бажаю тобі сил і працьовитості, щоб все виходило і біди обходили стороною.
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Як повідомляла Politeka, Благовіщення Пресвятої богородиці: що це за свято, історія, традиції, як відзначати.
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