Благовіщення Пресвятої Богородиці – одне з найбільш значущих свят як у католицькій, так і в православному календарі. Його шанують нарівні з Різдвом і Великоднем. Ми покажемо, як красиво і душевно привітати близьких по СМС.

Що означає Благовіщення

Ця історія описана в Біблії. Згідно Священного писання, в місті Назарет до Марії явився архангел Гавриїл і передав радісну звістку: пречиста діва стане матір'ю Спасителя. Святий дух зійшов на неї і непорочно зачав в утробі Сина Божого.

Марія здивувалася, але покірно прийняла свою долю. В християнстві ця подія вважається початком спокутування первородного гріха. Згідно з віруваннями, послух Богоматері протиставляється непослуху Єви. Саме тому Благовіщення так само важливо, як народження Ісуса Христа і його воскресіння на Великдень.

Як і Різдво, Благовіщення має постійну дату, але числа відрізняються у католиків і православних – 25 березня та 7 квітня відповідно. Архангел Гавриїл прийшов до Марії за дев'ять місяців до появи Немовляти на світ – такий же проміжок між цими святами. Традиції свята в католицтві і православ'ї практично не відрізняються.

Благовіщення – це велике та світле свято, хоча і не передбачає веселих гулянь. Він майже завжди потрапляє на період Великого посту, коли не можна їсти м'ясо та іншу їжу тваринного походження. В честь свята церква дозволяє невелике послаблення, як під час вихідного – можна побалувати себе рибою і стравами з рослинним маслом.

З Благовіщенням можна і треба привітати всіх своїх знайомих, незалежно від того, до якої конфесії вони належать. У період карантину за коронавіруса в 2020 році українцям варто якомога менше спілкуватися віч-на-віч. Що ж робити людям, які зважилися на самоізоляцію? Краще відправити поздоровлення по СМС.

Пропонуємо кращі варіанти у віршах і прозі російською та українською мовами. Крім того, можна надіслати красиві картинки або листівки в месенджерах або соцмережах.

Красиві по СМС привітання у віршах

Гарне повідомлення підніме людині настрій з самого ранку. Не забувайте, що йде пост, а під час такого випробування згодиться будь-яка підтримка. Короткі вірші як не можна краще підходять, щоб передати вітання по СМС. Не потрібно

В День Богородицы Святой

Пусть будет Боженька с тобой,

Пусть охраняет от всех бед,

Подарит много-много лет.

***

Тебе привітаю в цей день

Я з Благовіщенням щиро,

Хай рік буде повний натхнень,

В домі бажаю я миру,

Ніколи смутку не знати,

І про друзів не забувати.

***

Хороших новостей, любви и веры

Тебе желаю я без меры.

Пусть Благовещенья тепло и свет

Несут надежду, когда в сердце ее нет.

***

Радісних звісток, миру й добра

На Благовіст бажаю вам я.

Міцного здоров'я, сонця й весни.

Любові, надії, віри й краси.

Источник: Все-Открытки

***

Солнце ярче засияло,

Птицы затянули песни,

Благовещенье настало,

Принимай благие вести!

Пусть же мысли будут чище,

Сердце греет Божья вера,

Радости тебе, дружище

И счастливых дней без меры!

***

З Благовіщенням вас

Я сьогодні вітаю.

Помолитися час

За Ісуса у Раю.

Хай горить і не гасне,

У церкві свіча:

Дарує прекрасне,

Від бід захища.

***

Богородица, даруй нам покой,

Пошли нам любовь и добро.

Благою вестью сердце успокой,

Пусть будет нам вечное тепло.

***

Благу звістку Гавриїл

Приніс до Марії,

Богородицею їй бути, –

Матір'ю Месії.

Тож вітаю я тебе

З святом цим чудовим

Хай душа твоя цвіте

А життя буде вагомим!

***

Благовещение мы сегодня отмечаем,

Богородица к нам спустилась с небес.

Мы ее всей душою привечаем,

Пусть благословит Небесный Отец.

***

Нехай Благовіщення прийде

І вам здоров’я принесе,

Нехай Господь благословляє,

Милістю життя осяє.

***

Благовещенье пришло,

Радость людям принесло.

Бог пошлет награду вам!

По поступкам и делам.

***

З Благовіщенням вітаю

Від душі тобі бажаю:

Частіше Господу молись,

Щоб мрії всі скоріш збулись!

Свято радісно стрічай –

І буде краще, пам’ятай!

***

Поздравляю всех с надеждой,

Благая весть! Иисус идет!

И скоро в чреве девы нежной

Свое пристанище найдет,

Сердца людей наполнив дрожью

Пока же радуемся мы,

За Марию, матерь Божью,

И наступлению весны!

***

З Благовіщенням щиро вітаю

Я тобі, друже, бажаю

Щоб з Господом в душі жилося,

І з вірою усе вдалося!

Источник: Lifeo

Стильні привітання з Благовіщенням в прозі

Вітальні повідомлення не обов'язково складати у віршах, часом побажання своїми словами звучить набагато щире. В СМС можна згадати святкові прикмети і традиції, які надають Благовіщенню унікальне значення.

Чуєте, як дзвонять церковні дзвони? Це велике свято – Благовіщення. Вітаю! Нехай у цей день ваші серця наповняться вірою і благодаттю. Хай радість і любов білими голубами спустяться з неба у ваш будинок і ніжно воркують у серця. Творіть добрі справи і славте Богородицю.

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Вітаю зі світлим днем Благовіщення Пресвятої Богородиці. Бажаю цінувати кожну секунду свого життя і дякувати Господу за благополуччя, яке не залишає вашу сім'ю. Побільше вам благих вістей, радісних миттєвостей і міцного здоров'я.

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З Благовіщенням! Хочу побажати тобі міцної віри та Божої милості. Нехай Богородиця оберігає від будь-якого зла і посилає тільки гарні новини. Будь здоровим і щасливим, незважаючи ні на що!

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Вітаю вас з Благовіщенням Пресвятої Богородиці! Бажаю, щоб в голові народжувалися тільки світлі помисли, а всі справи були спрямовані на добро. Радуйте своїх близьких, несіть їм тільки добрі вісті. Нехай Господь пошле душевний спокій і непохитне здоров'я.

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З Благовіщенням! Я бажаю, щоб у вас завжди панували мир, радість і благополуччя. Нехай ніколи не буде нестачі матеріальних або духовних благах. Нехай Господь завжди відповідає на ваші молитви, а Богородиця захищає від неприємностей.

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Джерело: Lifeo

Двунадесяті свята – час радості для всіх віруючих. Вітаю з Благовіщенням і бажаю знаходити привід для радості та вдячності кожен день. Зустрічайте на своєму шляху тільки хороших людей, які допоможуть впоратися з будь-якою проблемою і розділять щасливі моменти. Бережи вас Господь та Богородиця.

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Нехай Святий дух білим голубом спуститься з небес і осяє вас благодатним світлом! Вітаю з Благовіщенням Пресвятої Богородиці. Будьте завжди щасливі, здорові і впевнені в собі. Бажаю, щоб Господь послав вам задоволення та фінансовий добробут на все життя.

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Вітаю з великим святом – Благовіщенням. Вже прилетіли ластівки, а за вікном – тепла весняна погода. Це означає, що в 2020 році Господь пошле нам багатий урожай. Бажаю тобі сил і працьовитості, щоб все виходило і біди обходили стороною.

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