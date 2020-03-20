У Росії спробують використати ситуацію з коронавірусів для встановлення державних кордонів" "ДНР"



Як передає Politeka.net, таку думку у своєму Телеграм-каналі висловив журналіст і публіцист Віталій Портніков.

Він упевнений, що рішення «голови ДНР» Дениса Пушиліна про «закриття кордонів з Україною» надало невизнаній республіці можливість стати"повноцінною державою".

"В адміністрації президента Росії працюють над перетворенням окупованих територій в «повноцінні держави». Ще вчора жителі окупованих територій, як і сусідніх районів Донецької та Луганської областей могли сприймати лінію розмежування як прикру перешкоду для поїздок. А з завтрашнього дня це буде повноцінна «державний кордон», причому – кордон на замку", - запевняє він.

Також журналіст зазначив, що якщо кордон закриє і Росія, то тільки російський паспорт може стати єдиною можливістю для переміщення з «народних республік».

"Кремль зробить зараз все, щоб скористатися ситуацією і ще більшою мірою відірвати окупований Донбас від України. Заява Пушиліна – це лише початок процесу, який, до того ж, зараз ніхто не зможе зупинити", - уклав він.

