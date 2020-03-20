У Росії спробують використати ситуацію з коронавірусів для встановлення державних кордонів" "ДНР"
Як передає Politeka.net, таку думку у своєму Телеграм-каналі висловив журналіст і публіцист Віталій Портніков.
Він упевнений, що рішення «голови ДНР» Дениса Пушиліна про «закриття кордонів з Україною» надало невизнаній республіці можливість стати"повноцінною державою".
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Раніше ми писали, що перший лабораторно підтверджений випадок захворювання коронавірусом Covid-19 на території Донецької області був виявлений у жителя Маріуполя, який повернувся з Єгипту.
Медики надають йому допомогу – лікарні забезпечені всім необхідним. Особи, що перебували з ним у контакті, виявлені і знаходяться під спостереженням.
Нагадаємо, що дніпряни "винайшли новий вид черг в аптеку, кадри вражають: "Стоїмо на вулиці".
Як повідомляла Politeka, МОЗ розкрило найефективніший спосіб, як врятуватися від коронавірусу.
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