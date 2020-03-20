Стало відомо, що COVID-19 підхопив директор з інтегрованого газового бізнесу «Нафтогазу» Андрій Фаворов

Про це в ефірі «Ехо Москви» повідомив батько Фаворова - лікар-епідеміолог Михайло Фаворов, який останнім часом часто коментує ситуацію з пандемією на цій радіостанції, пише "Обозреватель".

За словами чоловіка, у його сина виявили коронавірус після польоту на роботу в Україну (зазначимо, Фаворов живе у США).

"Мій син знаходився тут, поки я був у Туреччині, він перебував тут у нас вдома в Атланті. А потім полетів на роботу в Україну. Він працює в Україні. І ми не можемо сказати, в якому точно з літаків, в якому аеропорту і де відбулося зараження...", - зазначив епідеміолог.

Також він додав, що син прилетів у середу, 11 березня, в Київ, а погано йому стало в суботу, 13 березня. Температура піднялася до 38 і почався характерний для коронавіруса сухий кашель.

За словами батька, Фаворов здав аналізи в понеділок, 16 березня, і отримав позитивний результат. Наступного дня захворіла його дружина.

Станом на 20 березня, провівши всі ці дні в самоізоляції, подружжю вже краще, температура спала, а кашель зник.

Раніше ми розповідали про перший офіційний випадок зараження у Верховній Раді. Хворим виявився нардеп Сергій Шахов. За його словами, нездужання він почав відчувати 15 березня, температура піднялася до 38 градусів, що стало приводом для виклику лікаря. Тести на грип виявилися негативними, а на COVID-19 йому вдалося зробити тільки на наступний день.

В даний час, отримавши позитивний результат на коронавірус, Шахов перебуває в самоізоляції і рапортує у соцмережі про поступове поліпшення самопочуття.

Також ми розповідали, 20 березня стало відомо про першого пацієнта, що вылікувався - сталося це в Чернівцях.

Повторний лабораторний аналіз на коронавірус показав негативний результат, тобто інфекції не виявлено. Сьогодні чоловіка виписують з лікарні, і він може повернутися додому.

У цілому, в Україні зафіксовано 26 випадків коронавіруса (три летальні).

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