З'явилася нова інформація щодо коронавірусу в Україні і в світі

В Україні число заражених коронавірусом СOVID-19 продовжує зростати. Так, станом на 20 березня, в країні офіційно підтверджені 26 випадків захворювання. З них найбільше – у Чернівецькій області (15). Серед захворілих там є троє дітей віком 10 років, 10 і 6 місяців. 17 березня одна з пацієнток померла.

Три випадки захворювання виявлені у Києві, по два випадки в Київській, Дніпропетровській і Житомирській областях та по одному випадку у Донецькій та Івано-Франківській області.

Ще два летальних випадки були зафіксовані в Житомирській і Івано-Франківській області. Крім того, стало відомо, що українка померла від коронавірусу в Італії.

Також зараз по Україні зафіксовано 316 підозр на зараження вірусом. У Моз розповіли, що серед вже підтверджених були випадки зараження всередині країни, проте багато пацієнтів все ж привезли вірус з-за кордону.

Також 20 березня Володимир Зеленський оголосив про те, що в Україні з'явився перший пацієнт, що офіційно одужав від коронавірусу. Ним виявився чоловік з Чернівців, чий повторний тест на СOVID-19 показав негативний результат.

Крім того, 20 березня в КМДА оголосили про те, що вже прийняли рішення про введення надзвичайної ситуації в Києві. Також режим НС ввели в Дніпропетровській області. Тим часом мер Харкова Геннадій Кернес звернувся до Кабміну з проханням відновити роботу метро в місті.

У світі ситуація з пандемією залишається важкою. Так, в Італії кількість смертей від вірусу перевищила число жертв в китайському Ухані, який і став епіцентром розповсюдження хвороби. Смертність від офіційно підтверджених випадків в Італії становить 8,3%, тоді як у Китаї вона була на рівні 1,4%.

В США всього за півдня 19 березня було виявлено три тисячі нових випадків зараження.

Також з'явилася інформація про країнах світу з найбільшим числом заражених у форматі: інфіковано/загинуло/видужало:

Китай: 80.9 тис. / 3.2 тис./ 70.4 тис.

Італія: 41 тис. / 3.4 тис. / 4.4 тис.

тис. / 3.4 тис. / 4.4 тис. Іран: 18.4 тис. / 1.3 тис. / 6 тис.

Іспанія: 18.1 тис. / 831 / 1.1 тис.

тис. / 831 / 1.1 тис. Німеччина: 15.3 тис. / 44 / 115

США: 13.7 тис. / 201 / 108

тис. / 201 / 108 Франція: 11 тис. / 372 / 1.3 тис.

тис. / 372 / 1.3 тис. Південна Корая : 8.6 тис. / 91 / 1.9 тис.

Всього в світі кількість заражених перевищила 250 тисяч осіб.

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