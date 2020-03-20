Пандемія коронавіруса затягнеться на набагато більший термін, ніж передбачалося раніше

Про це повідомляє Politeka з посиланням на інформацію експертів букмекерських контор.

Так, згідно з прогнозами, ситуація поки що виглядає невтішно. Букмекери вважають малоймовірним, що людство зможе перемогти епідемію коронавірусної інфекції до кінця 2020 року.

Якщо ще вчора експерти оцінювали ймовірність завершення пандемії до кінця цього року в 86%, то сьогодні ця цифра озвучується на рівні 27%. При цьому вірогідність створення вакцини до кінця року вони оцінили у 84%.

На 20 березня у світі вже зафіксовано понад 244 тисячі випадків захворювання вірусом COVID-19. Кількість летальних випадків перевалила за 10 тисяч, одужали понад 86 тисяч.

Кількість інфікованих за межами Китаю становить понад 163 тисяч осіб. Сумне лідерство за кількістю хворих коронавірусом і померлих від нього в Європі поки що утримує Італія.

В Україні вже 26 лабораторно підтверджених випадків зараження, три людини померли.

Раніше ми розповідали про те, що стало відомо, за яких умов карантин в Україні буде продовжено. Про це в ефірі одного з телеканалів розповів головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко.

Його продовження залежатиме від ситуації як в Україні, так і за її межами.

«Ми розглядаємо варіант продовження карантину. Це не буде секретом. Це все залежатиме від епідемічної ситуації на території країни, а також у країнах Євросоюзу. Якщо буде відбуватися таке продовження зростання — карантин буде стовідсотково продовжений», - підкреслив Ляшко.

Він також попередив про те, що в Україні почали діагностувати коронавірус у людей, які не були за кордоном.

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