Українці виходять на балкони і співають разом пісні під час карантину

Ведучий ютуб-каналу "Анекдоти від А до Я" в новому відео розповів, що в Україні запускається флешмоб. Він такий, як зараз проходить в Італії. У ролику після цього показують на балконі український прапор і людини з портативної колонкою, який починає співати. У ролиике виступали актори Валерій Астахов, Володимир Ямненко. Про це пише Politeka. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).

"Дорогі друзі. У зв'язку з поширенням коронавіруса італійці запропонували флешмоб. Вони виходять на балкони і співають італійські пісні, щоб підтримати своїх сусідів. Ми теж хочемо приєднатися до цього флешмобу. Дорогі друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких і рідних, бережіть дітей і своїх батьків. Все буде у нас добре, ми разом з вами", - сказав ведучий.

Раніше ми повідомляли, що провідна Ютуб-каналу "Хитромудро" розповіла про йогурті. Адже чимало людей знають його корисні властивості, але є й ті, про яких багато хто не здогадуються.

"Сьогодні поговоримо про йогурті. Більшість з нас знайомі з корисними властивостями цього дієтичного продукту. Магазинні полиці буквально заставлені безліччю видів йогуртів з різними смаками і добавками. А чи знаєте ви, як звичайний природний йогурт може стане в нагоді в побуті. Ловіть нову добірку корисних і несподіваних способів застосування йогурту", - розповідає ведуча каналу.

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