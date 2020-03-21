57-річний чоловік, заражений коронавірусом, виявився священиком
Як передає Politeka.net, про це повідомили у прес-службі Тернопільської ОДА.
На даний момент чоловік з міста Заліщики перебуває в ізоляції. За словами медков, його стан середньої тяжкості.
Також відомо, що священнослужитель проходить симптоматичне лікування.
Встановлюються всі, хто контактував з ним.
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Крім того, в прес-службі повідомили, що у хворого велика сім'я.
Нагадаємо, у Тернопільській області, де зареєстрували перший підтверджений випадок захворювання короновирусом, вводять режим надзвичайної ситуації. Він діятиме з 21 березня.
варто відзначити, що коронавірус в Україні продовжує набирати обертів. На даний момент зафіксовано 41 випадок, з них 25 інфікованих – жителі Чернівецької області, 11 проживають в одному селі.
Жертвами коронавіруса COVID-19 вже стали 3 українця.
Також, 20 березня, Володимир Зеленський оголосив про те, що в Україні з'явився перший офіційно одужав від коронавіруса пацієнт. Ним виявився чоловік з Чернівців, чий повторний тест на СOVID-19 показав негативний результат.
Нагадаємо, що Андрій Пальчевський розкрив, як зараз йдуть справи з коронавірусом: "Не тільки пограбують, але і...".
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