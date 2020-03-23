У Букінгемському палаці виявили коронавірус, поки там перебувала 93-річна королева Єлизавета II

Позитивний результат тесту співробітник палацу отримав на початку минулого тижня - до того, як королеву ізолювали в Віндзорському замку, повідомляє The Sun.

"У співробітника підтвердився коронавірус до того, як королева поїхала в Віндзор. У палаці працює 500 чоловік, тому немає нічого дивного, що це сталося", - сказав джерело.

Всіх працівників королівського домогосподарства, з якими контактував заражений, ізолювали. Невідомо, наскільки близько інфікований перебував до королеви до діагностики Covid-19.

Раніше ми повідомляли, що британську королеву Єлизавету та її чоловіка принца Філіпа тимчасово ізолювали у різних маєтках Віндзорської династії.

Такі заходи зробили з-за того, що в Букінгемському палаці перебуває безліч людей, а це є небезпечним для королівської сім'ї у зв'язку з поширенням коронавіруса.

Нагадаємо, Єлизавета II звернулася до нації. Вона нагадала про важливість змінити звичний образ життя заради захисту уразливих перед недугою. Вона закликала знайти новий спосіб зв'язку з рідними і близькими, а також порадила забезпечити їм безпеку.

"Ми надзвичайно вдячні нашим досвідченим вченим, лікарям, працівникам екстрених та громадських служб, але зараз, як ніколи в недавньому минулому, ми всі повинні проявити себе як особистості сьогодні, в найближчі дні, тижні і місяці. Багато хто з нас повинні будуть знайти нові способи підтримувати зв'язок один з одним і переконуватися, що близькі люди знаходяться в безпеці. Я впевнена, що ми впораємося з цим завданням. А ви можете бути впевнені, що моя сім'я і я готові відіграти в цьому свою роль", - резюмувала монарх у своєму зверненні після від'їзду.

Нагадаємо, переполох в королівській родині: Єлизавета II несподівано з'явилася на публіці після зникнення.

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