На тлі епідемії коронавіруса в світі і в Україні медики рекомендують постійно дезінфікувати руки. Так антисептик став одним з найбільш затребуваних товарів, який складно знайти у продажу. Пропонуємо вам легкі рецепти, як можна зробити засіб для захисту від COVID-19 в домашніх умовах.

Що таке антисептики?

Це спеціальні речовини, які застосовуються в медицині для знезараження ран і предметів. Простіше кажучи, вони вбивають бактерії і віруси або зупиняють їх розмноження. В умовах карантину антисептики важливі для дезінфекції шкіри після контакту з іншими людьми та предметами, на яких можуть бути коронавіруси. Відомо, що китайський SARS-CoV 2 може годинами жити на поверхнях, перш ніж перейде на нову жертву. Регулярна дезінфекція рук знижує ризик не тільки COVID-19, але і багатьох інших інфекцій.

Не потрібно плутати антисептики з дезінфекційними розчинами. Останні небезпечні для здоров'я призначені для знезараження поверхонь: столів, дверей, поличок, вікон і так далі. Розчини потрібно застосовувати, одягаючи маску, окуляри, захисний одяг, використовуючи всі можливі заходи безпеки.

Як правильно користуватися антисептиками

При контакті з поверхнями ризик заразитися коронавірусом набагато вищий, ніж від зараженої людини. Тому дезінфекція дуже важлива під час епідемії. Антисептики потрібно наносити на відкриті ділянки тіла кілька разів в день. Наносячи засіб на руки – ретельно розтирайте його у всіх “закутках” кисті, включаючи перетинки між пальцями і щілини під нігтями.

Щоб зручно користуватися засобом, його варто залити в невелику пляшечку. Для приміщень краще всього підійде дозатор-насос, а для вулиці – розпилювачі.

Як правило, антисептичні речовини в малих дозах безпечні для слизових оболонок (очі, ніс, ротова порожнина, горло), але в більших може викликати роздратування і отруєння аж до смертельного. Тому речовину потрібно застосовувати обережно і зберігати подалі від дітей. Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує додати у антисептик барвник, щоб не переплутати з іншими рідинами, менш ефективним він від цього не стане.

Дуже часто дезінфікувати не можна, адже це зашкодить шкірного покриву. У шкіри є спеціальний шар для захисту від мікроорганізмів, а часте використання антисептиків його руйнує. Таким чином з'являються мікротріщини, через які вірусам і бактеріям легше проникнути всередину.

Бактерії бувають не тільки шкідливими, але і корисними. Серед них є такі, які захищають руки. А надмірне використання антисептика вбиває корисні мікроорганізми і полегшують завдання шкідливим, у тому числі – коронавирусу.

Щоб не нашкодити собі, потрібно дотримуватися простих правил:

1) Робити перерви між нанесеннями антисептика;

2) Після приходу додому або перед сном змивати речовина водою;

3) Перед сном наносити зволожуючий крем, щоб шкіра “відпочивала”, відновлювалася і не тріскалася.

4) Використовуйте антисептики, тільки якщо немає можливості добре вимити руки.

Крім рук, експерти рекомендують періодично дезінфікувати мобільний телефон. Сучасна людина часто користуються гаджетами і далеко не завжди миє руки перед цим. Таким чином, на поверхні смартфона теж можуть міститися віруси.

Який засіб вибрати для будинку

Найбільш безпечні та ефективні антисептики отримуються на основі біоцидних полімерів. Такий компонент є тільки у фабричних продуктах, які продаються в аптеках. Зараз високоякісні санитайзеры купити нелегко, нехай ціна кусається – їх швидко розібрали в перші дні карантину. На щастя, в домашніх умовах можна спробувати простіші засоби.

Медики поки не придумали речовини, націленої спеціально проти коронавірусу, але відомо, що з ним добре справляється спирт (послаблює, але не вбиває остаточно). Крім нього, допомагають такі препарати, як "Мірамістин" і "Декаметоксин" – вони мають низьку токсичність і діють на поверхні шкіри. Національна академія медичних наук України рекомендує також "Декасан" - розчин з водою в пропорції 0,25 мг/мл.

Для профілактики можна купити атибактериальные спреї, мазі або спеціальний гель, хоча все це погано захищає від коронавірусу. Рекомендуємо користуватися вологими чи сухими серветками, а саме: хапатися за них за дверні ручки та інші предмети в громадських місцях.

Ефективний антисептик від ВООЗ

Експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я розповіли, як можна виготовити засіб для дезінфекції рук самостійно. Він вже довів свою ефективність і не вимагає великих витрат. Всі складові можна легко знайти в аптеці.

Інгредієнти на літр розчину:

833 мл етанолу (96%) або 750 мл ізопропілового спирту (99%);

Гліцерин (98%) – 42 мл;

Перекис водню (3%) – 42 мл

Спосіб приготування “домашнього” антисептика:

За допомогою мірної чаші відлити вказану кількість спирту в 1,5-літрову чисту ємність, яку можна швидко і щільно закрити (наприклад, банку). Туди ж додаємо перекис водню і гліцерин. Розбавити кип'яченою водою, щоб рідина легко проходила через дозатор. Швидко закрити ємність і ретельно перемішати.

Після цього можна розподілити антисептик по зручним пляшкам. Перед застосуванням варто почекати 72 години, щоб в ємностях зникли всі мікроорганізми.

Пам'ятайте, що чистий спирт дуже добре горить. Тому під час приготування розчину тримайте його подалі від відкритого полум'я.

Рецепт антисептика від доктора Комаровського

Відомий український педіатр Євген Комаровський не залишився осторонь і дав українцям свій рецепт санітайзера. На своїй сторінці в Instagram він звернув увагу, що під час епідемії потрібно обов'язково дезінфікувати руки, але засобів може не бути в аптеках. І навіть якщо вдалося купити антисептик – не факт, що він допоможе проти коронавірусу.

Інгредієнти точно такі ж, як у ВІЗ, але є цікаві нюанси:

240 мл — спирт;

15 мл — 3% перекис;

5 мл — медичний гліцерин;

60 мл — вода.

Як радить доктор Комаровський, потрібно взяти три флакони спирту по 100 мілілітрів: два з них вилити повністю, а з другого - половину. Для впевненості краще вилити останню порцію в склянку і набрати рівно 40 мл за допомогою шприца. Точно так само потрібно додати 15 мл перекису водню. Наостанок - 5 мл медичного гліцерину і 60 мл води.

Євген Комаровський підкреслив, що в розчині повинно бути 75% спирту. Це потрібно перевірити за допомогою спиртометру, адже навіть в аптеці може попастися підроблений розчин. За словами медика, проти коронавіруса допомагає розчин "міцністю" від 65%.

Доктор Комаровський вважає, що не потрібно цілодобово чекати, поки всі віруси і бактерії загинуть. За його словами, дезінфікуючий розчин на те і потрібен, щоб вбивати мікроорганізми.

Іншого разу Комаровський зазначив в мережі, що спирту в розчині повинно бути не менше 65%, тоді його можна використовувати, і антисептик буде ефективним. При такій концентрації розчин сушить шкіру, щоб захистити її – потрібен гліцерин. До того ж, речовина уповільнює випаровування спирту, підвищуючи його антибактеріальний та противірусний ефект.

Чи допоможе мило?

Відповідь: так! І навіть краще, ніж антисептики. Медики рекомендують при можливості дезінфікувати руки виключно милом, адже воно добре розчиняє білкову оболонку вірусів. На відміну від антисептиків, в милі є солі жирних кислот, які знищують захисну оболонку коронавірусу і роблять його беззахисним перед “атакуючими” ферментами. Спирт же “пробиває” захист далеко не завжди.

Амфіфільні молекули мила чіпляються за частинки бруду і мікроорганізми, що допомагає змивати їх зі шкіри. Це ще один плюс на користь миття рук, адже антисептики не прибирають з поверхні віруси, що “вижили”, а лише пригнічують їх життєдіяльність. Температура води не грає великої ролі, але в теплій мильні жири поширюються швидше, тому намилити руки легше.

Медики рекомендують дезінфікувати милом не тільки шкіру, але і слизову оболонку носа. Коронавірус переміщається по повітрю в маленьких краплях мокротиння, які без праці залітають у ніздрі при вдиху. Завдавши трохи мила на палець або ватяну паличку, можна очистити носові проходи і не дати шкідників разможаться далі. Це абсолютно безпечно і не викликає особливих неприємних відчуттів, тоді як спиртові антисептики обпікають слизові.

Для дезінфекції підходить як тверде, так і рідке мило. В цьому плані кращим досі залишається господарське (72%). Під час епідемії їм краще не тільки мити руки, але і прати одяг. Намагайтеся не братися чистими руками за ручку крана, а втиратися – паперовими рушниками.

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