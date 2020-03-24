Погода в Україні 24 березня неприємно здивує, на зміну весні прийдуть несподівані нічні морози

Як повідомляє Politeka, про це свідчить прогноз Українського гідрометцентру.

«24 березня без опадів, лише вночі в Карпатах, вдень у східних областях місцями невеликий сніг. У західній і східній частинах на дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно - східний, 7-12 м/ с, у південних, східних, більшості центральних областей та в Карпатах пориви 15-20 м/сек», - йдеться в повідомленні.

Синоптики прогнозують, що вночі буде 4-9 морозу, а в Криму в межах +1-3 градусів. Найхолодніше буде в Карпатах – 9-14 морозу. Вдень стовпчик термометра покаже 3-8 нижче нуля.

Опади будуть тільки на території анексованого півострова.

У Києві та області синоптики Гідрометцентру прогнозують денні 2-5 градусів тепла. А от вночі різко похолодає: т -5 до -7 морозу.

Як повідомлялося раніше, в Україну йде похолодання, погода знову зіпсується. Холод протримається до четверга. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написала синоптик Наталка Діденко. Вона нагадала, що навесні 2013 року в Україні була холодна погода із снігопадами.

Так, погода України буде залежати від антициклону Юргена. Він йде до нас з півночі і принесе холод, дощі і морози місцями. За словами синоптика, сьогодні вночі очікується 1-6 градусів морозу, а завтра вдень стовпчики термометрів не піднімуться вище 0-5 градусів тепла. Діденко зазначає, що в південних регіонах буде тепліше.

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