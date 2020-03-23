Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців на карантині з новинами, пересторогами і подяками

Про це пише Politeka.net. В першу чергу гарант розповів про те, що розпочато безпрецедентні міри у зв’язку з протидією коронавірусу в Україні:

«Сьогодні вночі в «Борисполі» приземлився наш літак з Китаю. Він доставив тест-системи полімеразної ланцюгової реакції, а також експрес-тести, апарати штучної вентиляції легень, маски, захисні костюми та ще багато чого необхідного», - йдеться у зверненні.

Відомо, що цей вантаж буде розподілено по всіх регіонах країни, він надійде до лікарень, лабораторій, до поліцейських, прикордонників та військових. Говорив Зеленський і про те, що має до кінця тижня бути розроблена програма "Кредитних канікул" для бізнесу, а також, що влада має вирішити питання – зміни у законодавстві - аби дозволити Укрпошті доставляти українцям ліки, також про заборону для поставників на час карантину вимикати електроенергію. Окрім того Зеленський запевнив, що українські лікарі активно спілкуються з колегами з Уханю – останні розповідають, як боротися з епідемією.

Президент також пообіцяв кримінальну відповідальність всим, хто нелегально продає медичні товари та завищує ціни на них і не став заперечувати можливість введення режиму НС:

«Окремо хочу звернутися до окремих наших політиків. У складні для країни часи займатися політичним хайпом - фактично рівноцінно мародерству. Ви говорите, що влада введе надзвичайний стан, щоб під шумок протягнути якісь непопулярні рішення. Можу сказати тільки одне - не судіть інших по собі, зі свого досвіду і за своїми, якщо можна так сказати, життєвим принципам ».

Нагадаємо також, пандемія коронавірусу спровокувала нову хвилю заборон і обмежень в Україні, які цього разу відчують всі.

Так, на позачерговому засіданні чиновники ввели Надзвичайний стан в Донецькій, Тернопільській та Черкаській областях. Тепер кількість регіонів, в яких запроваджено режим НС зросла до дев'яти.

Крім того, до першого червня буде заборонений експорт етилового спирту. На підприємствах, де його виготовляють, тепер будуть спеціальні пости контролю – вони контролюватимуть, куди і кому відвантажують спирт.

У той же час, уряд дозволив ліцензіатам, на період карантину, дистанційну торгівлю лікарськими засобами та супутніми товарами.

При цьому звичайних громадян чекає неприємний сюрприз – з полудня 24 березня забороняється виїжджати з країни з туристичною метою.

«Діяльність усіх аеропортів, окрім Борисполя, – буде припинена. Це стосується виключно пасажирських перевезень. Виняток становлять заходи державної необхідності за окремими наказами відповідних міністерств», - йдеться в повідомленні.

До цього ми писали, що фахівці зафіксували перший випадок зараження коронавірусом COVID-19 в Черкаській області. Інфікований вже перебуває під наглядом медиків.

Нагадаємо, коронавірус прорвався в «Слугу народу».

Як повідомляла Politeka, українців масово покарали за порушення правил карантину.

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